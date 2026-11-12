IZMENE U GSP SAOBRAĆAJU U SREMČICI SVE DO 5. DECEMBRA: Evo kuda idu 511, 511N, 551, 860Š, 560, 560A i 5538
Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju okretnice „Sremčica”, od 10. novembra do 5. decembra doći će do potpunog zatvaranja ove okretnice za saobraćaj, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Vozila sa linija 511 i 511N će saobraćati do okretnice „Sremčica”, gde će se iskrcavati, odnosno ukrcavati putnici, a promena smera kretanja (bez putnika) će se vršiti Beogradskom ulicom, državnim putem IB reda broj 22 (Ibarska magistrala), Lipovičkim putem, državnim putem IIB reda broj 346 (Lipovički put), državnim putem IB reda broj 22 (Ibarska magistrala) i Beogradskom ulicom.
Na linijama 551 i 860Š, vozila će saobraćati na skraćenoj trasi do okretnice „Velika Moštanica”.
Vozila sa linije 560A će saobraćati kao linija 560, bez svraćanja u Sremčicu.
Na liniji 5538, vozila će ići od Barajeva ka Meljaku, bez svraćanja u Sremčicu.
Kurir.rs/Beograd.rs