Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
DANAS SU BEZ VODE OVA 2 NASELJA U GROCKOJ: Natočite do vrha, radovi traju ceo dan, od 8 do 20 časova
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, u četvrtak, 12. novembra 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima Vinča i Ritopek.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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