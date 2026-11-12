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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, u četvrtak, 12. novembra 2026. godine, u periodu od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima Vinča i Ritopek.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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