DANAS JE BEZ STRUJE I CENTAR BEOGRADA: Vračar, Savski venac i delovi još 7 opština, spisak je dugačak
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Vračar
09:30 - 14:00 CERSKA: 10,
Savski venac
12:00 - 14:00 BIRČANINOVA: 2-2A, HAJDUK-VELJKOV VENAC: BB,BB,7, RISANSKA: 3, SARAJEVSKA: 2-6,1-9,
Zvezdara
08:30 - 14:00 MIRIJEVSKI BULEVAR: 92-98,
Palilula
08:30 - 14:00 ALEKSANDRA FLEMINGA: 40-56,60-68,31-47, DR A RADOSAVLJEVIĆA: BB, DR Đ.JOVANOVIĆA: 1-9, DR RIHARDA BURIJANA: 2, GARSIJE LORKE: 34-78,43-79, HUSINSKIH RUDARA: 30-36,41-51, JELENKA MIHAJLOVIĆA: 18-24,21-39, LAZE STEFANOVIĆA: 16-26,9-11, MIRIJEVSKI BULEVAR: 60-64, P.ĆETKOVIĆA PROLAZ: 2-16, PERA ĆETKOVIĆA: 40-46,33-37, PROMINSKA: 14-30,29-51,
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: BILOGORSKA: 16-34,15-21,25,29, BORČANSKIH ŽRTAVA 1914: 52-52A,56-64,68-76,82-106,112A,122-136,47-55,61-101B,133M, BORISA KIDRIČA: 82A-82B,88A-96,100-106,110B-114,122A-128V,73-81A,85-103,173A, KOCELJEVAČKA: 2-4,10-12,20,24,44A,37B, MIONIČKA: 2,8-18,22-24,15-23,27-37,41, PSUNJSKA: 22-28,32-34,31-49, USTAVSKA: 8,
08:30 - 14:00 JAHORINSKA: 2-12,16-20,7, LESNOVSKA: 2-6,12-16A, LEVSKOGA: 2-14,1-11, PRIBOJSKA: 23, TINA UJEVIĆA: 2-8,1-5,9-17, VLADE ILIĆA: 3-5, VOJVODE M KRSTIĆA: 2A,1A,
Čukarica
09:00 - 15:00 Naselje ŽARKOVO: VELJKA PETROVIĆA: 58-64,73-79,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 IZLETNIČKI PUT: 2,12-14,18,5, ZELENGORSKA: 4-8,1,
08:30 - 17:00 AUTOPUT BG-ŠID: 69A,73-73a,
Zemun
09:00 - 16:00 MAJEVIČKA: 36,1,7, ZELENGORSKA: 2-8b,14-14a,1-1A,83,
08:30 - 17:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,32,300G,
Surčin
10:00 - 17:00 Naselje SURČIN: ANE KARENJINE: 1, BRANKA MILJKOVIĆA: 5,9-11, KAJMAKČALANSKA: 27-29, PARISKA: 5A, STERIJINA: 55-57, VOJVOĐANSKA: 402V-412g,418-420V,379A,385-385F,
08:30 - 17:00 Naselje SURČIN: FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8E,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALJA PETRA PRVOG: 6-16,1-7, MILANA KONJOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,66,72,7,21,29A-29G,35-43v,49-57,61-67, MILOŠA CRNJANSKOG: 2-4,8,14-16,11-13, MILOVANA GLIŠIĆA: 6-12,1,7-15, NEMANJINA: 4-6,10,16-20,5B-17A,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 2-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG JOVANA: 10-12,3-5,15, SVETOG SAVE: 2,20,24,76,84-94,1A-11,19,27,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALJEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,16-18,26-28,32,50,58,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 6-14A,
Lazarevac
11:00 - 14:00 Naselje Latković (zaseok Kula).
13:00 - 15:00 Lajkovac: naselje Bajevac (zaseok Pavlovići).
09:00 - 13:00 Naselje Šušnjar (zaseok Živanovići).
08:00 - 10:00 Ljig: naselje Todorevac ka Gukošu.
10:30 - 12:30 Lajkovac: naselje Slovac (zaseok prema Stepanju).
09:00 - 14:00 Gornji Milanovac: naselje Ručić (zaseok Kriva reka-prema pruzi).
Kurir.rs