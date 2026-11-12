Slušaj vest

Naselje Bežanijska kosa bogatije je za dečje igralište u Ulici Marka Čelebonovića, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.

Izgradnju igrališta finansirala je ova opština, dok je radove izvelo JKP „Zelenilo – Beograd”.

Igralište je namenjeno deci uzrasta od dve do 12 godina. Opremljeno je savremenom podlogom koja ublažava padove i omogućava bezbedniju igru.

Postavljene su ljuljaške i njihalice na oprugama u obliku životinja koje podstiču razvoj ravnoteže, koordinacije pokreta i motoričkih sposobnosti dece. Poseban deo igrališta čine interaktivne podne igre „Ježeva kućica” i „Žablji skok“, koje kroz zabavu i fizičku aktivnost podstiču razvoj motorike, snalažljivosti i ravnoteže, kao i učenje boja i brojeva.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteSrbijaNA RADOST NAJMLAĐIH U SIRIGU: Izgrađeno novo dečje igralište
igralište park zelenilo
SrbijaDEČJE IGRALIŠTE U ČELAREVU ISPOLIVALI ULJEM?! Sramota, meštani zgroženi tim divljačkim činom a tu se svakodnevno igraju sva njihova deca (VIDEO)
Screenshot 2026-08-26 105748.png
BeogradSAMO DA SE PROLEPŠA VREME: Nova igrališta u vrtićima "Naša radost" i "Čigra" u Novom Beogradu
Screenshot 2026-02-05 130253.jpg
InfoBizBatajnica uskoro dobija moderan park! Na mestu dotrajalog terena niče prava zelena oaza
igralište park zelenilo