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Naselje Bežanijska kosa bogatije je za dečje igralište u Ulici Marka Čelebonovića, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.

Izgradnju igrališta finansirala je ova opština, dok je radove izvelo JKP „Zelenilo – Beograd”.

Igralište je namenjeno deci uzrasta od dve do 12 godina. Opremljeno je savremenom podlogom koja ublažava padove i omogućava bezbedniju igru.

Postavljene su ljuljaške i njihalice na oprugama u obliku životinja koje podstiču razvoj ravnoteže, koordinacije pokreta i motoričkih sposobnosti dece. Poseban deo igrališta čine interaktivne podne igre „Ježeva kućica” i „Žablji skok“, koje kroz zabavu i fizičku aktivnost podstiču razvoj motorike, snalažljivosti i ravnoteže, kao i učenje boja i brojeva.