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Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez težih incidenata i saobraćajnih nesreća, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe ove službe obavile su tokom noći 106 intervencija od kojih je 13 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljale osobe koje su imale poteškoća sa disanjem.

Kurir.rs/Tanjug

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