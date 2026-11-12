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Centar za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije (VMA) tokom prethodnog 24-časovnog dežurstva zbrinuo je više od 600 pacijenata, među kojima su bila 92 povređena, a 19 njih povređeno je u saobraćajnim nezgodama, izjavio je glavni dežurni hirurg VMA prof. dr Boško Milev.

Kako je naveo, tokom dežurstva obavljena su 64 prijema na hirurške i internističke klinike, dok je ukupno izvedeno 14 operativnih zahvata.

"Tokom jučerašnjeg dežurstva kod nas je došlo preko 600 bolesnika. Bilo je 92 povrede, a 19 je povređeno u saobraćajnim nezgodama. U našoj ustanovi je obavljeno 64 prijema, što po hirurškim klinikama, što po internističkim klinikama", rekao je Milev za RTS.

Više saobraćajnih nezgoda

U toku prethodne noći hitna pomoć VMA veliki broj povređenih u saobraćajnih nezgoda od kojih Milev izdvaja 2 pešaka i 2 osobe koje su dobile teške telesne povrede u udesu - jedan kao vozač, drugi kao suvozač.

Najviše posla tokom prethodnog dežurstva imali su opšti i vaskularni hirurzi, ortopedi i plastični hirurzi.

Tri pacijenta operisana zbog karcinoma u poodmaklom stadijumu

Milev je ukazao i na to da su tokom jučerašnjeg dana operisana tri pacijenta sa karcinomima u poodmaklom stadijumu, među kojima su bili karcinom pankreasa i karcinom debelog creva.

On je istakao značaj prevencije i redovnih pregleda, naglašavajući da je neophodno kontinuirano podizati svest o skrining programima za rano otkrivanje malignih bolesti.

"Koliko god često pričali o prevenciji, moramo da ponavljamo i moramo da pričamo o tome. Možda nekome neće biti jasna reč skrining, ali jednostavno postoji skrining, kao vezano za karcinom dojke, karcinom grlića materice i karcinom debelog creva. Skrining, prevencija i pregled zdrave populacije", poručio je Milev.

Posebno je naglasio da se osobama nakon 50. godine preporučuje kolonoskopija ili pregled stolice na takozvano okultno krvarenje, kako bi se eventualna bolest otkrila na vreme.