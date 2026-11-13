Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Beograd
NATOČITE DO VRHA, VODE DANAS NEĆE BITI SKORO 10 SATI! Planirani radovi u ovom delu Voždovca
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u petak, 13. novembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici kralja Bodina, na delu od Vidske do Kruševačke ulice.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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