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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u petak, 13. novembra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici kralja Bodina, na delu od Vidske do Kruševačke ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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