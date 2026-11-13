OVIH 7 DELOVA BEOGRADA DANAS JE BEZ STRUJE: Isključenja počinju već od 8.30 sati
Vračar
09:00 - 11:00 VOJVODE ŠUPLjIKCA: 42,
Zvezdara
09:00 - 11:00 BRANKA KRSMANOVIĆA: 2, VOJVODE ŠUPLjIKCA: 57, ŽIČKA: 1-5,
Palilula
08:30 - 14:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 119-135A, VUKA VRČEVIĆA: 2-4A,1-5,
08:30 - 14:00 DALMATINSKA: 17-25, DRAŽE PAVLOVIĆA: 8-16A,7-17, ĐUŠINA: 28-32, TAKOVSKA: 36-38,36-38,46-46,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: MILANA JOVANOVIĆA: 2-8, PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠERE: 20-28A,17,21, TRGOVAČKA: 2-14D, VODOVODSKA: 2-18,24-34,21,25-25,
Novi Beograd
10:00 - 14:00 DUŠANA VUKASOVIĆA: 16-36A,5B-19,35B-35B, SURČINSKA: 4,1A-7B, SURČINSKI PUT: 8a-8b,14-16b,62-62A,3-9ž,21-21v,31-33g,37-37e,57-57z,61đ,261, VINOGRADSKA: 2,36-44A,48-98,102-116A,126-130,9g,31e-31i,35B-41v,151, VOJVOĐANSKA: BB,BB,80-152,113, Naselje N BEOGRAD: SURČINSKI PUT: 13A-17B, Naselje NOVI BEOGRAD: KROJAČKA: 14, TOKARSKA: 20,3-7,15,27, UNIVERZIJADE: 61Đ, ZOGRAFSKA: 2-8,5,
Zemun
08:30 - 12:30 AUTOPUT ZA NOVI SAD: 54-56,62, JOSIPA ŠENERA: 1-15, SVETOZARA PAPIĆA: 2-2d,5-29,
Lazarevac
09:00 - 13:00 Naselje Junkovac (zaseok Belaćevići).
Kurir.rs