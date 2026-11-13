4. novembra 2026. godine – povodom Dana nacionalnog jedinstva i Dana oružanih snaga Italije, na Italijanskom vojnom groblju u okviru Novog groblja u Beogradu organizovana je svečana komemoracija u znak sećanja na italijanske borce stradale u Velikom ratu, kao i na sve žrtve 1. Svetskog rata i drugih sukoba. Pored ambasadora Republike Italije u Beogradu Luke Gorija i izaslanika odbrane, pukovnika Aurelia Koste prisutni su bili i izaslanici odbrane akreditovani u Beogradu, a vence su položili i predstavnici Ministrstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i grada Beograda. Prisutni su takođe položili vence na Srpsku kosturnicu i spomenik braniocima Beograda 1914-1918. godine.