KOMEMORACIJA NA AUSTROUGARSKOM VOJNOM GROBLJU POSVEĆENA SVIM ŽRTVAMA VELIKOG RATA
U sedmici koja prethodi Danu primirja u Prvom svetskom ratu, 5. novembra 2026. godine na Austrougarskom vojnom groblju u okviru Novog groblja u Beogradu, održan je komemorativni skup na kome je odata pošta austrougarskim vojnicima koji su nastradali u borbama za Beograd tokom 1. Svetskog rata, kao i svim žrtvama Velikog rata. Na komemoraciji, za čiju organizaciju je ove godine bila zadužena Kancelarija izaslanstva odbrane Republike Austrije, prisutnima su se obratili ambasador Republike Austrije, predstavnica Ambasade Republike Mađarske, ambasador Češke Republike i predstavnik Austrijskog crnog krsta. Vence su položili i poštu odali predstavnici izaslanstava odbrane akreditovani u Srbiji, kao i predstavnici Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane i vojske Srbije. Molitva posvećena svim žrtvama Velikog rata je održana na nemačkom, mađarskom i srpskom jeziku, nakon čega je usledila ceremonija polaganja venaca.
Izgradnja Austrougarskog vojnog groblja je završena 1933. godine. Na groblju je sahranjeno 260 austrougarskih vojnika poginulih u borbama oko Beograda i 460 vojnika preminulih u ratnom zarobljeništvu 1914 – 1915. godine.
Sanacija i restauracija kompleksa Austrougarskog vojnog groblja koja je realizovana kao zajednički ambasada Republike Austrije, Republike Mađarske, Češke Republike i Austrijskog crnog krsta je realizovana u dve faze u toku 2025 i 2026. godine, a uključivala je restauraciju nadgrobnih obeležja, objekata kapele i kripte. Naredna faza sanacije koja će obuhvatiti sanaciju ogradnog zida ovog groblja je planirana za 2027. godinu.
JKP "Pogrebne usluge" Beograd