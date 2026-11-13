U sedmici koja prethodi Danu primirja u Prvom svetskom ratu, 5. novembra 2026. godine na Austrougarskom vojnom groblju u okviru Novog groblja u Beogradu, održan je komemorativni skup na kome je odata pošta austrougarskim vojnicima koji su nastradali u borbama za Beograd tokom 1. Svetskog rata, kao i svim žrtvama Velikog rata. Na komemoraciji, za čiju organizaciju je ove godine bila zadužena Kancelarija izaslanstva odbrane Republike Austrije, prisutnima su se obratili ambasador Republike Austrije, predstavnica Ambasade Republike Mađarske, ambasador Češke Republike i predstavnik Austrijskog crnog krsta. Vence su položili i poštu odali predstavnici izaslanstava odbrane akreditovani u Srbiji, kao i predstavnici Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane i vojske Srbije. Molitva posvećena svim žrtvama Velikog rata je održana na nemačkom, mađarskom i srpskom jeziku, nakon čega je usledila ceremonija polaganja venaca.