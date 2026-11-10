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1. novembra 2026. godine obeleženo je 108 godina od oslobođenja Beograda u 1. Svetskom ratu, ceremonijom polaganja venaca i odavanja počasti kod Srpske kosturnice branilaca Beograda (1914-1918) na Novom groblju u Beogradu. Vence su položili predstavnici Grada Beograda, Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predstavnici vojske Minsitarstva odbrane i vojske Srbije, kao i udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Ovaj datum se obeležava u znak sećanja na Prvu armiju srpske vojske i njenog komandanta Vojvodu Petra Bojovića. Trupe pod komandom Vojvode Petra Bojovića uspele su da 1918. godine, za svega mesec i po dana od proboja Solunskog fronta, oslobode celu tadašnju Srbiju i 1. novembra umarširaju u njenu prestonicu. Prilikom odbrane Beograda utoku Prvog svetskog rata stradalo je oko 5.000 vojnika, podoficira i oficira, a njihvi grobovi i vojnička groblja su se nalazili širom Beograda i okoline. Kosturnice širom Srbije su podizane dobrovoljnim prilozima građana, kako je bilo predviđeno Uredbom o uređenju i održavanju vojničkih grobalja donetom 1919. godine. Planirano je da se posmrtni ostaci stradalih ratnika u odbrani Beograda prenesu u veliku kosturnicu, koja bi se podigla na Novom groblju u Beogradu. Za podizanje kosturnice Beogradska opština je ustupila zemljište i obavezala se da će sa Novog groblja, gde je bilo najviše vojničkih grobova, obaviti prenos posmrtnih ostataka u zajedničku grobnicu – kosturnicu.

Temelji kosturnice branilaca Beograda ozidani su 1927. godine, dok je sama kosturnica je završena u oktobru 1928. godine. Patrijarh Dimitrije je svečano osveštao kosturnicu na Dan Primirja, 11. novembra 1928. godine. Spomen -kosturnica je podignuta na mestu gde se pri odbrani Beograda nalazila prva linija artiljerije, koja je svojim dejstvom sprečavala prodor neprijateljskih trupa. U vreme kada je podignut, spomenik nad kosturnicom, težine 2.780 kg, izliven od legure bronze, bakra, kalaja i cinka, po dimenzijama je bio najveći u Kraljevini.