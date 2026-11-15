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Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju ulice Geteova u Zemunu, a koji će trajati do 16. novembra, doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu i na trotoaru, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Pazovački put do zone raskrsnice sa ulicom Krajiška, navodi se na sajtu Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom izvođenje radova u navedenim fazama, predmetne deonice biće zatvorene za saobraćaj, pri čemu će doći do izmena u radu linija JLPP-a i to:

vozila sa linije br. 15, 78 i 15n, će u oba smera saobraćati ulicama Prvomajska, Hercegovačka, Atanasije Pulje, Geteova, Krajiška i dalje redovnim trasama.