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Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno, rečeno je iz službe hitne pomoći.

Svi povređeni prevezeni su u Urgentni centar.

Hitna pomoć imala je tokom noći 118 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu.

Najviše poziva hitna pomoć imala je zbog hroničnih bolesnika, a na javnim mestima zbog alkoholisanih osoba, padova i tuča.

Kurir.rs/Tanjug

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