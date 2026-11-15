Svi povređeni prevezeni su u Urgentni centar.
noć u beogradu
PIJANSTVA, TUČE, PADOVI: U tri saobraćajne nesreće, petoro povređenih, pune ruke posla za lekare beogradske Hitne
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Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima je pet osoba lakše povređeno, rečeno je iz službe hitne pomoći.
Svi povređeni prevezeni su u Urgentni centar.
Hitna pomoć imala je tokom noći 118 intervencija, od kojih su 22 bile na javnom mestu.
Najviše poziva hitna pomoć imala je zbog hroničnih bolesnika, a na javnim mestima zbog alkoholisanih osoba, padova i tuča.
Kurir.rs/Tanjug
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