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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Vračar, od ponedeljka, 16. novembra 2026. godine, do petka, 20. novembra 2026. godine. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 6.00 sati osetiće sledeći potrošači:

16/17.11.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Kralja Milana, Kneza Miloša, Bulevarom kralja Aleksandra i Beogradskom,

17/18.11.2026. godine – u delu rejona oivičenom Beogradskom, Bulevarom kralja Aleksandra, Vojvode Šupljikca, Cara Nikolaja II i Makenzijevom,

18/19.11.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Maksima Gorkog, Južnim bulevarom, Grčića Milenka, Žičkom i Cara Nikolaja II i

19/20.11.2026. godine – u delu rejona oivičenom ulicama Makenzijevom, Maksima Gorkog, Južnim bulevarom i Bulevarom oslobođenja, kao i na potezu Južnog bulevara sa pripadajućim ulicama (od Autokomande do Grčića Milenka).

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta poručuju iz Vodovoda.