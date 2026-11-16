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U punoj sali Gradske opštine Novi Beograd, uz osmehe i druženje roditelja i njihovih mališana, među kojima su bile i tek rođene bebe, organizovana je podela besplatnih auto-sedišta porodicama sa decom rođenom u 2026. godini, saopštavaju iz ove gradske opštine

Uručeno je ukupno 400 auto-sedišta. Za roditelje je organizovano i predavanje o pravilnoj upotrebi sigurnosnih pojaseva i dečjih auto-sedišta, kako bi mališani bili bezbedni tokom svake vožnje, bez obzira na njenu dužinu.

Predsednica Gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić uručila je roditeljima auto-sedišta i razgovarala sa njima o njihovim potrebama, kao i o programima podrške koje Opština sprovodi za porodice sa decom.

- Bezbednost dece nam je na prvom mestu, a ovakvim programima želimo da roditeljima pružimo konkretnu podršku i olakšamo svakodnevicu. Prijave za besplatna auto-sedišta i dalje su otvorene, te pozivam sve zainteresovane roditelje dece rođene u 2026. godini da se prijave putem sajta ili u šalter sali Gradske opštine Novi Beograd – izjavila je Nikolić.

Pored dodele auto-sedišta, Gradska opština Novi Beograd pruža podršku porodicama i kroz podelu bebi-paketa u okviru projekta „Dobro došla, bebo na Novi Beograd”, dodelu dečjih kolica, kao i programe „Škola roditeljstva” i „Novobeogradska mama”, koji roditeljima pružaju korisne informacije, savete i podršku u različitim fazama roditeljstva.