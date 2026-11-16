SPISKU ZA ISKLJUČENJA STRUJE NEMA KRAJA: Lista najduža na Čukarici i u Obrenovcu
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Čukarica
03:00 - 06:00 M.MIL. 6 DEO 1 PROL: BB, M.MIL. 6 DEO 4 PROL: BB,1-1, M.MILENKOVIĆA 10 DEO: 2-14,20-22, M.MILENKOVIĆA 6 DEO: 2-4,16,1A-3,7-13, M.MILENKOVIĆA 9 DEO: 2-4,1,5-15, OBRENOVAČKI DRUM: bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bbIMM stub-2,bbIMM stub-5,bbstub 10,bbstub 14,bbstub-9,1-1M, Naselje OSTRUŽNICA: ACE NIKOLIĆA: 2-10,1-5, BOŽE KREZIĆA: 2-16,1-13, BULJUBAŠE RANKA UROŠEVIĆA: 2-6A,10-14,22,26-34,38,1-33A,37A, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,,8,12-18B,22,26-34,13-17, DUŠANA DESPOTOVIĆA: 2-8,1-11, GROBLJANSKA: BB,2-10A,1-5G,9-21,25-25A,29,47, JOVANA SUŠIĆA: 2-4,8-8A,1,11, KOSMAJSKA: bb,2-24A,40B,44-54,58,1-25V,31A,37-39,43,53-55Z, KOSMAJSKA 5 DEO: 25D-25F, LJUBE RANKOVIĆA: BB,2-60A,64-84,88-90,1-45A,53,57-85,89-93, LOLE RIBARA: 2-12,1-9,27A, NIKOLE NIKOLAJEVIĆA: 8-14,18,1C,5-21, NIKOLE STANKOVIĆA: 2-10,1-15A, OMLADINSKA: 2-4,8-20,28,1-9B, PETROVIĆA BRDO: 2-14A,20-24A,30A,38B,46A,54,1-15,23,35,47,63, PIONIRSKA: 2-20,1-17, PROTOPOPA MARKA: 8-10A,14,18-22,38,17-47,51-53, RADA BRANKOVIĆA: 22,26-34a, SAVSKA: 10-14A,18-26,50,54-70,74-76,80-82C,11-73, SEDMOG JULA: 34,42B-76D,80,94-96,106,114-120,15-33,37-41,45-57A,69-75A,89A-91,95-103, TRG KARAĐ.USTANIKA: 2-4,1-3,7-7, VIĆENTIJA I MILOŠA STANKOVIĆA: 4-8,1-5, VUKA KARADŽIĆA: 2-8A,12-58,68-84A,1-19B,23-75C,81-83, Naselje PEĆANI: BLAGOJA RANKOVIĆA: BB,2-20,26,30,1-17,21-21A, IVKA MILOSAVLJEVIĆA: bb,4,8-12,18-20,26-50,54-64,68-82,1-13C,17,21-23,27-29,33-35,39-63,67-69,73-83G,91-97A,103A-105, MIHAILA GAJIĆA-KALE: 2-16,5-11,15-17, ŽIVANA ILIĆA: 2B-10,3-5A,9, Naselje RUCKA: RUCKA: BB,4-8,12-38,42,46-54,58-62B,66-70,78-82A,88-102,106,1-5V,9,15-15B,21-25,29-35,39-45,49-51,61-77,97,101,107,111-113,117, Naselje UMKA: 13 OKTOBRA: BB,BB,2-4,8-20,24-34,38-50A,56-58,64,68,74-76,80-104,118,132,138-140,148-154B,1-5C,9-15,21-27,33,37-71A,75-81,97-99,109-111,197A-201,209-223,237-241, ALEKSEJA GANSENA 1 DEO: 2,1-3, BORE MANDIĆA: 2-10,1-7, BORISA KIDRIČA: 2-6,10,16,1-1,5-5A,11-13, BOŠKA ŽIVKOVIĆA: 2-22,32-38A,44,1-3,7-47, ČAGČAVIČKA: 1, CAREVAČKA: 2-30,34-36,40-50,1-21,25,29-31,37-43, CERNIČKA: 2-4,10,16-18,24B,28-32A,1-11B,37, ČIČAVIČKA: 8,1A-19A, ČIKATOVAČKA: 2-4,1-5, CRKVINE: 2,10-14,115-117, ČUBRELJSKA: 2-4,1-3, DAN BORCA: 2-22,26,32-36,5-23,27-37, DRAGIŠE LAZAREVIĆA: 2-12,1-11, DRAGOMIRA STANOJLOVIĆA: bb,BB,2-48,52-70,78-104,1-5,13-15,19,59A, DUĆEVAC: 6,14,20,26,1,9-11,17-25,107,117,121, ĐURE DANIČIĆA: 4-10,42-42A,46-50,54-64,68-78,82,3,7,17-23,33-35,45-53,57-59,65-71, DUŠANA DAMJANOVIĆA: BB,2-30A,34-42A,46-50,54,1-15,19-29,33-35,39-49, DUŠANA ILIĆA: 2-26,1-25, DUŠANA TASIĆA: 2-16,20-30,1-29,35, GREBENAC: 2-18,1-27,31-35, GROBLJANSKA: bb, ILIJE BABIĆA: 2-8,12-16,1-7,11-13,17,23-41, ILIJE BIRČANINA: 2-20,1-7, KALEMI: 2-8,3-15,23, KARAĐORĐEVA: 4-8,12-28A,32-66,70-80,84-110,118-118A,1-33,37-67,71-105B,109-115B,123-147,151,157, KARAULE: 12-14,18-20,1-3,7-11, KOSOVSKA SIĆEVSKA: 2,1, LIPIK: 2-16,42-44,48-50,1-17,23,29, LIVADE: BB, LJUBE RANKOVIĆA: 2-10A,1,5-11,15B, MARKA KRALJEVIĆA: 2-6,14A,1-11, MIKE ĆURČIĆA: 2-14,1-9, MILANA VUKOVIĆA: BB,1-9, MILENIJE IVANOVIĆ: 2-6,1-3A, MILICE NIKOLIĆ: 2-12, MILIJE STANOJLOVIĆA: bb,2-6,12-26,30-52,120,1-7,11-25,29-45,49-71A,77-101, MILINKE JELIĆ: 6-8,1-7, MILOŠA BLAGOJEVIĆA: 10, MORAČKO BRDO: 4-16,9-11,21, NADE DIMIĆ: BB,2-6,1-3, NOVICE DOMAZETA: 2-10,14,1-3, PETROVAC: 2-20,24,1,7-9, PODRINJSKA: 2-12,1-5, PORODIMSKA: 2,8,3, PRIDVORIČKA: 5, PRUGOVAČKA: 2-4,8,1-9, PRVOMAJSKA: 2-8,22,1-7,21, PUSTENIČKA: 6,103, RADIŠEVAČKA: 4-6,1-3,9, RADIVOJAČKA: 26-34A,40,44,11,27-29, RADOŠEVAČKA: 2,8-10,1-3,11-17, RADOVANA TODOROVIĆA: 2-38,1-5,9-15,23-23A, RASKOVAČKA: 2-8,1,7-11, RATKOVAČKA: 2-8,1-1B,9-13, RUNJEVSKA: 4-10,3-19,23, ŠAIĆKA: 2-6,1-3, SAMODREŽKA: 3, ŠARBANSKA: 7, ŠAŠKOVAČKA: 2,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-8,1-5, SOKOLIČKA: 2-4,8-16,20,3-5, SRETENA BABIĆA: 2-26,32-36,1-41, STAROSELSKA: 2,10-16,20,1-5,9,13-15,21, STAROŠKOLSKA: 16-24,1-15, STEPAŠNICA: 6-12,1-5, ŠTIMLJANSKA: BB,2-4,10,1-5A, ŠTITARIČKA: 2-12,1,5-15, ŠTRBAČKA: 2,6,1-5, ŠTUPELJSKA: 9, ŠUMNIČKA: 2, SUŠIČKA: 2-6,1-7,13, TESLINA: 2-42,50-54,58-62,86,1-9A,15-51,55-57,61-77,81, TOPLIČASKA: 2-8,1-3,7-9A,15, TUČEPSKA: 2-6,3-5, UGLJARSKA: 2-4A,10,1-3, UŽIČKA: 2-6,1-7, VLADIMIRA BUKILIČA: 2-12,1-21,25-27,31-39, VOJE VUJASINOVIĆA: BB,8-20,26-28,40B,1-5, VUKA KARADŽIĆA: 2-10,1-7, ZELENGORSKA: 2-6,1-5, ŽELEZNIČKA: 2-18,1-27, ŽELEZNIČKO NASELJE: 2-16,1-13, Naselje VELIKA MOŠTANICA: 22 DECEMBRA: 2,6-10,14-18,1-13A, DESETOG OKTOBRA: 30-78,86,25-55,59-75, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA: 2-42,50-56,62-70,3-21,25-37,43-99,103-105, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 1. PRILAZ: 4a-16, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 2. PRILAZ: 4,1-9, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 2.DEO: 2-10,14-16,1-3,7,11-13, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 3.DEO: 10-20,24-36,9-15, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 3DEO 1 PR: 2-12,1,7-17,21, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 4.DEO: 2-14,18,1-7,17-17A, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 5.DEO: 12-14,18-24,28,5-5A, DOBRIVOJA JOVANOVIĆA 6.DEO: 1-7A, GNJIONSKA: 2-8A,12-14A,20-20A,3-3B, IVANA BLAGOJEVIĆA: 2-16,3-29,33-39, LJUBISAVA ŠARČEVIĆA: 4-8,16,20-26,32-34,38,42-42B,60,64-68,1-9,13-23,27A-29,33-57, LJUBISAVA ŠARČEVIĆA PRVI DEO: 2-4,1A-7, M MILENKOVIĆA 2 DEO: 6,10-12V,16-18,1-5,9-11,15-17,69,73-73, M MILENKOVIĆA 3 DEO: 2,8,3,7,11-13,17, M MILENKOVIĆA 4 DEO: 2-16A,1-3,7-11,15, M MILENKOVIĆA 5 DEO: 5-11, MILOVANA MILENKOVIĆA: bb,bb,2-12,16-20,24-72,80-82,86,1-19,23-25,29-51,57-75,79A-87,93-101, MILOVANA MILENKOVIĆA 7 DEO: 4,16,1-5,9-13, MILOVANA MILENKOVIĆA 11 DEO: 2, ŽIVOJINA TABAKOVIĆA: bb,60A-74A,80-90,96-106,110,114-124A,140-142,9A-33,37,
Zemun
08:30 - 10:30 BRAĆE FOGL: 2-8,1-7, KOSTE DRAGIĆEVIĆA: 34-48,35-37, MOMČILA RADIVOJEVIĆA: 34-36A,17-53, NIKOLE RIBARIĆA: BB,2-8,12d-12f,1-9d, PETRA JOVOVIĆA: 2-8,19-25, SESTARA STRAIN: 6-42, VERE DIMITRIJEVIĆ: 31-47,
Barajevo
03:00 - 06:00 Naselje BOŽDAREVAC: KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 0,
Obrenovac
09:00 - 10:30 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 76A, ĐAČKOG BATALJONA: 42,48,58D-60G,66A,49, KOŽARSKA: 17,21-23,27-29,33-37,43-45, MAJDANSKA: 14,9,17,25,33A,37-39,43-45, MILOŠA OBILIĆA: 24A-26,30-44, OMLADINSKA: 6A-12,106-106,1-5B,9,13,19,23, POSAVSKIH NORVEŽANA: 38-40,44-68,76-84,25-25B, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 10-18,1-7A,11,15,23, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 2-6,10,14,18-22E,64,1-25, STEVANA SINĐELIĆA: 4-6,20,24,28,38,50,62,27, Naselje ZVEČKA: POTICA VOĆE 2.DEO: 22A, VOĆE POTIĆA: 4A,22B,1111BB,
10:30 - 12:00 Naselje ZVEČKA: BRAĆE LAZIĆA: 273A,313,343V,1111BB, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A,
12:00 - 13:00 Naselje Stubline: DAVIDOVIĆA KRAJ 1. DEO: 228C,232A,219A, DORĆOLA: 231, GRČIĆA KRAJ: 0,236A,256A,219A-219C,223, JADRANSKI KRAJ: 250A, MLIN: 233, PANTELIĆA KRAJ: 224,236C,223, SIMEUNOVIĆA KRAJ: 242A,246A-250,195,233,243-243A, STUBLINE: 218,222,226,234,238-240,244-246,254-256,219,237A-241,245-247,255-257, VALJEVSKI PUT - CENTAR: 1BB,
03:00 - 06:00 Naselje MALA MOŠTANICA: PALIH BORACA MALE MOŠTANICE: BB,BB,
03:00 - 06:00 Naselje BRGULICE: BAGREMOVA: 2-4,10-12,5-13, MALE BRGULICE: 14B, MATIĆA KRAJ: 15, SAVSKA: 15,57, Naselje Grabovac: AMBULANTA STARA: 0, BAŠTOVANSKA: 34-38,42-52,56,19-29,33-41, BRANKOVIĆA KRAJ: 264, BRĐANSKI KRAJ: 152,242E,280A-280B,195B,207A,219,253, BRDO: 26,66,180-182,186,192-192A,196-198A,202,206-218,222,226-228A,232,238-244,248,252A-254,258-266A,274,278-280A,354-356,364-366,412,5,97,177G,181A-185A,189-215,221-225,229-231,235-255,259-263,267-277,355-359,371,411, ĆANIĆA KRAJ: 442,522, CENTAR: 0,170F,178,171A,179-179A,1111, CIGANI: 370-372,398,406A-406C,410A,418,135,327,373,383,395, DOM ZDRAVLJA: 2,177, DONJI KRAJ: 0-2,8-10,36A,54A-54C,68,116,346,370,416,440-446,452-454,464-470,474-476A,480-486,494-496,500-510,514,520,524-530A,534-546,550,556-560,564,568-576,580,588-594,598-604,610-622,628-630A,634-642,646-654,658,666-674,680-686,690-690A,694-700,1-9,21,65-65G,83A,95A,195D,405,417C,423,427B,441,445-451,457-459,465,471-477,481,485-489,493A-497,501,507-517,521,525-535,539,543-553A,557,561-571,579-589A,597-601,609-621,625-625B,629-629B,633-643A,647,651-653,657-669,673,681-681B,685-693A, DUBRAVA: 360-362,692, ĐURIĆA KRAJ: 0,48B,132,136,342,434,438,590,674,135A,139,435,439,471,535A, GORNJI KRAJ: 0,200,472, GRABOVAC: 0-2,174,1,179, GRABOVAČKI DRUM: 14,180C, GRABOVAČKI KRAJ: 6,5A, KOD CRKVE: 0,128A,152A,170B-170D,174A,180-180F,137,171A-177E, KOD DOMA: 0,178,200,179-179, KOD EKONOMIJE: 0, KOD ŠKOLE: 170B,178G,200,554,179-179V, KOD T.S: 679, KOMANOVIĆA KRAJ: 39, LAZIĆA KRAJ: 227-227A, MATIĆA PUT: 218,256,211,421, MLEKARA: 18, MUZIČKA KOLONIJA: 320,334,370-378,382,386,390,394,398A,406V-410,414-416,420,652,333,367,371,377,387-389,393,397-399,405-411A,415-419,427B, NEŠIĆA POLJICE: 44V,74A,65, POŠTA: 541, RAŠICA KRAJ: 268A,361-365, SELO: 186, SENIĆA KRAJ: 660,451C, ŠEVARSKA: 260A-260F,300A,386,400,664,253-253D,259-259A,269A,279-279B,347, VIDANSKI KRAJ: 0-6A,10-48B,52-56A,60-102,118-118V,122-130G,148-170H,178D,190E,426-430A,434,444,1-11,15-15,19-35B,39-69,73-75,83-95,99,103,113C-121,125-135A,141-143A,149-161A,165-177C,275A,429-431,1111, VITANOVAČKI ŠOR: 0, VODOVOD: 1, ŽUTO BRDO: 17, Naselje KRTINSKA: BUGARSKI KRAJ: 6, CENTAR: 0BB,5, DORĆULA: 14-18,22,34-36,40,52A,56-56,62-64,70-72,5,13,19,29,33-35,43,47,55,61,67, GROBLJANSKA: 2-4,8-12,16-20,3-11A,19-21B, KOD ŠKOLE: 0, MLADOST KOLONIJA-KRTINSKA: 0-10,34A,38,190,214-218,244,1,35,49-63,69-69,75,81,87,199,209-213A,217,223,233A,243,1111-1111BB, MLINARSKA: 2-4,8,1,7,11, NEMA NAZIV ULICE: 14,36,42,48,7,37, PUT ZA DUBOKU BARU: 4A,8,14,3,9, PUT ZA PROVO: 8,16A,32,36-38A,42-46A,50,11,15-21,27,31-31B,37-39,43, SELO: 34,40,46,60A,128,9-13,21,25,39,51,79,197, TRI HRASTA: 10,34, TRNJACI: 2A,6,10,14A-16,24,28-30,176,1-5,9A-15,19-23A,27,31-33,41-47,63-69B,91,185, VIŠNJICA: 2,6-8B,14-14,20-24,28-38,152,168,1-3A,9A-17,27,65, Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 66A,74,78-96,100-104, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 23A, ČETVRTOG APRILA 1 DEO: 1-5,9,21, ČETVRTOG APRILA 2 DEO: 8-12,1-7A, ĐAČKOG BATALJONA: BB,7A,21, DEVET JUGOVIĆA: 32-34A,31, FILIPOVIĆA KRAJ: 14-22,28,32A-36,46,5-5F, KOŽARSKA: 28,47A, KRTINSKA: 0-32,38,42-50,54,58-60,64,68,1-21,25-27,31-33,37-45,49-53,57-61,109, MAJDANSKA: 20A-30,34-40,47-51B,55-59,63A, OBRENOVAC MLADOST: 0,6,54,206,210-226,197,205,211,215-227, OMLADINSKA: 5G-5M, POSAVSKIH NORVEŽANA: 106B, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 20,15,29, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 5N, SKELA: 0,6-10,14-16,20,24-28,44-46,56,60,118,144,154,172-174,182,186,198,214,220,228,232,236,240,286,312,338,390,414-416,444,5,13,17-23,31,35,41,45,49,53-55,61,65,69-71,75,119,131,141,145-149,153-155,223,295,419,471, SKELA EKON.: 104, SKELA KOD ŠKOLE: 32, SKELA MARIĆA KRAJ: 21, UROVAČKI GAJ: 33A, VALJEVSKI PUT - RADIO STANICA: 0,36-38,218,318,213,317,489, VOJVODE MIŠIĆA: 2-8,12-24,1-9,43Đ-43Ž, ZIDARSKA: 2-4,8-18,3-7,11-15, Naselje RATARI: BRGULICE: 4-4A,8-22B,48,52,72,90,100,1-13,17-19,23-27,33-35,39,45-47,61,67-69,77,1111, IZA ŠKOLE: 12, KOD DOMA: 2B-4,104, KOD IGRALIŠTA: 106, MATIĆA KRAJ: 14-16,22B,78,1,9,17A-17G,31,37,51,59,69A, NEMA NAZIV ULICA: 0-24,28,32,36-38,44,48-52,62,3,7,11,15-31,39-43,49-57,61-63,67-71,75,79,83,87,93,99,103-105, PAVLOVIĆA KRAJ: 6,10A,14A,190,3A,7,11B-11D,15-19C,23-25A, RATARI SELO: 2,12A-14,68,1-1,9,13,23,53,65,73,85, RATARSKA: 2-4A,14-16B,20-22A,26-30A,34-36,40-40A,44-46,54A,58,66A,70,1-7A,11A-11C,15B-15C,19-21B,27-29J,33A-33B,37,41-41C,47-49,57-57A,61A,67A,73,85-89A,95-95B,101-101A,105A-107,115, ŠABAČKI PUT: 24-26,30-32,38-38,46,50A-52,84,88,106,110,13,19,27,31-35,47,57,81,95,109-111BB,1111-1111BB, SAVSKA: 0-2,6A-8A,12-22,26-34,38-56,64-68A,72-84B,88A-100K,104-108,112-112A,122,136,140,144,1A,5,9,13-13A,19,29,35-45,49-49A,53,59-67,79,83,89-93,107-109,119-125, ŽIVKOVIĆA KRAJ: 2A,6,16,20-20B,1,9-13,17-19A, Naselje SKELA: DESETOG OKTOBRA: 2-4A,16,32,1,7-9A,17,29,33-35, DONJI KRAJ: 10-16,58,9-11,17-19,29,35, DVADESETSEDMOG MARTA: 10-10A,5-9, KOD DOMA: 2,24,1-3,115,1111, MIJIĆA KRAJ: 6,12,18,7-15,21-23, MILA MANIĆA-ALBANTE: 10A,16,20,24-30,34-40,50-62,68-68A,72,80-82,88,92,110,116,122,126,164-166,170,180,186A,192,222,19-23,29-45,49-57,69,73,85,93-99,111-113,117,121-123,133,147A,159-163,173,181,227,231-233A,257,1111BB, MILANA MIRČETIĆA: 2,6,46,54A-56,1,13-15,19-23,35-35A,293, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 6-6B,15, MIODRAGA JERINIĆA-KIĆANA: 3,7-9, MIODRAGA MIJIĆA: 6, PEDESETŠEST RODOLJUBA: 2-4,8,15-15A,23,29-31,35, PETRA GLUMČEVIĆA: 2-8,12,5,15,33,45-47, RADUŠKA: 6-18,24,1,7A-9, ŠABAČKI PUT: 4,10,26,50,56,78,82-84,92,106,112-112,116,122,126,130-132,140,144,150,154,162,166-170,174,184,200,212-214,226,242,1,15,19C,25-25,29-29A,39A,43,47,51-57A,63-67,73,81,97-97A,101,113,123,135-141,145,149,163,195, SAVSKA: 4,10,18-24,34,42,3-3,11,25,43, SLAJIĆA SOKAK: 18, SLAVKA BRKIĆA: 8A,22,26,32A,40,78,82,86-88,92,124,11A,19-21,31,35,65,77-79, SREDINE: 12,5, STANISLAVA JOVANOVIĆA: 2-4A,16,34A-36B,40,46,3,15,19-23D, VROVI: 0BB-2,6,10,18,28,414-416A,424-430,444,472,15-17,25-25,33,37,413-415,423-425A,429-429,443-445,1111BB, ZLAIĆA KRAJ: 14, Naselje Stubline: ALEKSANDRA SIMIĆA: BB, MUZIČKA KOLONIJA: 356,360-362,359-363, NADVOŽNJAK: 10, NOVO SELO: 350,355, STUBLINE: 352-352,355,367, TODOROVIĆA KRAJ: 350,360A-364,261-261A,359,363A, ŽUTO BRDO: 1BB, Naselje UROVCI: ALEKSANDRIĆA KRAJ: 197, BOGOLJUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 44G,53,63, CENTAR: 46,140A,73,139,153,1111, CIGANI: 12A, DILBEROVIĆA KRAJ: 90,57A, GAJIĆA KRAJ: 35A, GAJSKE BARE: 10, INDUSTRIJSKA ZONA: 1BB, KOD DOMA: 60,120,158-158A,168A,35,57-59B,129,161,165,171A, KOD IGRALIŠTA: 0,30G-32,82A,94,1BB,19A,31,67B,71, KOD KANALA: 8A,174A, KOD RADIO STANICE: 230,316A,1-1BB,175-175,245,319,331D,345,1111, KOD ŠKOLE: 2,6A,16,26,38,52,88A,17B-21,35,67,1111, KOD ZADRUGE: 110D,129,147, KRTINSKA DUB.BARA: 40, LIVADSKA: 31A, LUKIĆA KRAJ: 114A,17A, MOVTICA: 0-8,12-14,18-22,28-30,38,42,46-46A,54,58-62,68,72-74,84B,96,102,1-1A,13-15,21A-27,31,35-41A,45,49,55-79,83-85, OBRENOVAC KRTINSKA: 16,1111-1111BB, POLJ.DOBRO MLADOST: 0,184A,210,240,274A,47, POPOVIĆA KRAJ: 30,86,120A,146,150,11,35B,51,119B,147A,171,1111, RADNIČKO NASELJE: 8, RASINSKA: 3,7,11, ŠABAČKI PUT: 4-6,14,20,42-64,68-74,82B,86A,94,100,108A,140-140,166-170,174-184,188-190A,196-198,202-206,210-212,216A-230,248-250,254,270,300-302A,314-316B,320,326-326A,332A-334,802,1-13,17-37,41-49,53-53E,57-59G,65,69A-71B,93,99D-99G,109A,113,145-149,155A,163-177,183-189,193-209,213-231,235,243A,247,253-259B,265,273,315-319B,325-327,331-337,343-345D,349A, SELO: 0-2,38,44A,90A,102,110,122,162-164,196,200,7,31,35,95,109,117,153-155,163, ŠKOLSKA: 4,10,1,7B,11-13,17-19,23-27,33,39,49A, STEVANOVIĆA KRAJ: 0,10,22A,36,50,58,88,100A,1A-3,11B,15A,23B,31,41,47A,57B, UROVAČKA: 0-10,16-48,56,60,78-84,92,96,102,106,114,118-120,132-134,138-140,148,152-154,170,178-180,186,196-198,202,214,328,1,5-17,21-25,39,51-53,85-87,91,101,105-107,111-115,125,129,133-135,147,161,177,183,201-203, ZVEČKA KOD MLINA: 216, Naselje ZVEČKA: BOŽIDARA MARINKOVIĆA: 2,10A,3-3B, BRAĆE JOKSIĆA: 2-26,84,98,104A,1-3,7-9,13-27A,33,39-41,215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,64A-66,72-74,78,204,208,214A-226B,232-234,238-242,5,15,27,43,49A-49B,55,61,179,215B-217A,225A,229,243,247,253-255,261A,267A-269,273A,283A-285,299-301,311A-313,317-319G,331,335,343-343V,351,1111BB, ČEDE TODOROVIĆA: 4,20, CILA ISAILOVIĆA: 2-4B,18A,9-11, DONJI KRAJ: 86A, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 24-42A,46-48,52-54,58-68,72-74,78-82,86,90-90A,96-108,114-124,128-134,142-148,152-162,168-172,176-190,200-220,230-250,1,19,25,31,37,41A-67,71,75-123B,127-129,133-155,159-195,199-215,219-243,247-273,281,289-291,301,305-307,313, DRAGANA GRADINCA: 2,10,14A-14V,18-18G,22,7A,11A,15,19, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 4-6,10-16A,20-20A,24-26,1-5,9A-15,19-21A,29, FILIPOVIĆA KRAJ: 26,30-36C,46,80,5B-5E,15,27-45E,99,103,107,1111, GAJ NOVO NASELJE: 2-6,12,20-22,46-48,1-25,29-29C,101,105, GOLA LOKVA: 4,8-14,38-42,46,3-7,11-25,35-39,43-45, GORNJI KRAJ: 162,25A,167,181,205A,211A-213,227A,1111, JEREMIJIN ZABRAN: 2-8,16C-20,26-26B,9, KOD LIPE: 174, LUG: 26-28, MOMČILA KALAJDŽIĆA-MUJE: BB,4,8-10,16,20,24A-24B,28-28A,34B,46,54D,62,66-82A,1-1Š,5,11A-11B,23,29A-29G,33A-39A,43A,85,99, NURČA: 28,7, OKNO: 18,22,26-32,36,19,23-27,31-31,35-43,47A,1111, PAVLOVIĆA KRAJ: 10,14,18-20,1A-5,11, PAVLOVIĆA KRAJ 1. DEO: 2,8,12,1-3, PAVLOVIĆA KRAJ 2.DEO: 8, PETE KOZARAČKE: 30, POPOVIĆA KRAJ: 2-10A,16-20C,24-30,1-5,9-17,21,25-25A,29, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 2-16,20,24-34,44,48-54,1-5,9-17A,21-33,57, POTICA VOĆE 2.DEO: 6B,5A-5F,65N, RADOJA VOŠTIĆA: 8,3-7, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 2-6,10,20,28,34-36,40,46-48,56A,1-1A,27-29,37,41A-45,51,63,69,81, RAJE POPOVIĆA: 6A,14,20B,26-28,36-38A,44B,9A,25B,29, SLOBODANA ČANIĆA: 6-12,16,24-24A,28,32-34,5-5A,9A,13-15, SLOBODANA TANKOSIĆA: 24A,36, SOLUNSKOG FRONTA: 45, ULICA 19: 12,3,29, ULICA 21: 10,3,7,11, ULICA 22: 54-56, ULICA 23: 2A,3,19,23, ULICA 32: 2-2A,8, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A, ULICA 36: 2-6,10A,264, ULICA 38: 10,13D, VOĆE POTIĆA: 5A,35, ZASEKA: 2-4A,10,14-14A,22,26,54,786,7-9,97C,125,167,255,787,817, ŽIVE BORJANOVIĆA: 2-4,10-16,1-9,71-73,77-85A,89C-95,99,
Mladenovac
09:00 - 17:00 Naselje VLAŠKA: BEOGRADSKI PUT: 94A,122,144,152,17, MIHAILA PUPINA: 10A,26A, STARI PUT: 25, VLAŠKA: 93,103-103B,
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