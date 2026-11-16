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Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je muškarac (32) teško povređen kada je automobil kojim je upravljao sleteo sa kolovoza na Zrenjaninskom putu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 23.54 sati, u smeru prema Zrenjaninu, a žena (31), koja se takođe nalazila u automobilu, lakše je povređena i oboje su prevezeni u Urgentni centar.

Hitna pomoć je noćas intervenisala i zbog požara u Resavskoj ulici, na Vračaru, koji je prijavljen 47 minuta nakon ponoći, a u kome je lakše povređena žena koja se nagutala dima i koja je prevezena na VMA.

Hitna pomoć imala je tokom noći 107 intervencija, od čega je deset bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.