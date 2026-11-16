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Prvog radnog dana u sedmici i povratka đaka u školske klupe posle par dana praznovanja i jesenjeg raspusta, Beograđani su se vratili na radna mesta.

Gužve su jutros bile standardne na uobičajenim mestima ali zastoja nije bilo. Nema čak ni dugih kolona na Brankovom i Gazeli u smeru ka Novom Beogradu. i Autokomanda je prohodna.

GSP vozi po uobičajenom redu vožnje za radni dan.

Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Pojačan saobraćaj, otežani uslovi za vožnju zbog očekivane kiše po podne

Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega na gradskim saobraćajnicama i prilazima većim ;gradovima, a posebno se vozači upozoravaju na oprez u blizini škola i poštovanje ograničenja brzine, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).Popodne se usled očekivanog naoblačenja i kiše očekuju mokri kolovozi i zahtevnij uslovi za vožnju.

U jutarnjim satima, na putevima kroz kotline, klisure i duž rečnih tokova, moguća je i lokalna pojava magle, zbog koje vidljivost može biti smanjena.

Poseban oprez potreban je u košavskom području, naročito na jugu Banata i u donjem ;Podunavlju, gde povremeno jak jugoistočni vetar može otežavati upravljanje vozilom, ;posebno vozačima teretnih vozila i autobusa.

Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni na ;putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Šid četiri sata, Bezdan pet sati, Bačka Palanka dva sata, Gradina jedan sat.

Kurir.rs

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