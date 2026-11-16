zastoj u centru Beograda
NESVAKIDAŠNJA NESREĆA NAPRAVILA HAOS U KNEZA MILOŠA: Kabina šlepera pala nasred ulice, vozač lakše povređen (FOTO/VIDEO)
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U jednoj od centralnih beogradskih ulica - Kneza Miloša, na raskrsnici sa ulicom Kraljice Natalije, a prekoputa Beograđanke i Masarikove ulice, desila se nesvakidašnja saobraćajna nesreća kada je pala kabina šlepera odnosno odvojila vozačka kabina od šasije kamiona.
Jedna osoba je lakše povređena u nesreći koja se dogodila nešto pre pola 10.
Povređeni vozač je zbrinut.
Kurir.rs/Instagram 192
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