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U jednoj od centralnih beogradskih ulica - Kneza Miloša, na raskrsnici sa ulicom Kraljice Natalije, a prekoputa Beograđanke i Masarikove ulice, desila se nesvakidašnja saobraćajna nesreća kada je pala kabina šlepera odnosno odvojila vozačka kabina od šasije kamiona.

Jedna osoba je lakše povređena u nesreći koja se dogodila nešto pre pola 10.  

Povređeni vozač je zbrinut.

 Kurir.rs/Instagram 192

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