Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
OVAJ DEO BEOGRADA DANAS JE BEZ VODE ČITAV DAN: Od 8 do 22 časa, spremite zalihe
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo, u utorak, 17. novembra 2026. godine, u periodu od 8.00 do 22.00 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima:
Gaj,
Ravni Gaj,
Boždarevac,
Lisović,
Beljina,
Arnajevo i
Rožanci.
I ulicama:
Svetosavskoj,
Lazara Jankovića,
Milosava Ivkovića,
Miodraga Vukovića i
Srednjokrajskoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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