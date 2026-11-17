BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Spisak nikad duži, na njemu i centar grada, a u ovoj opštini radovi najobimniji
Spisak isključenja struje danas u Beogradu.
Stari grad
08:30 - 12:00 MIKE ALASA: 34-38,
Zvezdara
08:30 - 14:00 MIRIJEVSKI BULEVAR: 92-98,
Palilula
09:30 - 12:00 AMELIJE ERHART: 2,10-12,20,26-28,7-13A,17-27,31,37-39,43, POPOVA BARA NOVA 14: 8G, ROZALIN FRENKLIN: 4-14,3-5,9-11,15, Naselje BG-KRNjAČA: ALIBUNARSKA: 4-12, AZANjSKA: 26,30-34,42A-44B,64-66A,39-51V, BEODRANSKA: 2-6A,22-24,1-9,15-27, CREPAJSKA: 2,1,13-17, ĐALINSKA: 34-36,40,23,29-41, KOVINSKA: 6A-10C,14-16,7A-17,23-25A, LAZE SIMIĆA: 19A-27B, PADEJSKA: 2-18,22,26-30,44-48,54,1-9,13-27,33-37,51-55,59-67,71, PADINSKA: 4-4A,7-9,15, PAKRAČKA: 18-20,24-26,30,23-25, SAMOŠKA: 29-31,41, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 3: 2-20S,15, SUTJESKA ULICA 8: 49, TEODORA ČEŠLjARA: 5,9-11, ZRENjANINSKI PUT: 115/5,115/4,114/1,BB,110/3,104-106Z,95-95,115A, Naselje BORČA: 2.NOVA-PRETOK: 32,3B-5A,89,99, ANDROVAČKA: 4,7,11,17-19,23, BORISA KIDRIČA: 130-132C,136, DELFSKA: 2-16,1-5,11A, DUŠANA MAKSINA: 53, JAKOVA IGNjATOVIĆA: 2-16,7-15, KAPADOKIJSKA: 4-6,10-18,1-11, KORINTSKA: 2-14,1-5,9, KUMANIČKA: 2,8-8Ž,14K-14M,20-26B,21,27,31-33L,37-39, LOTOSA: 6B, LUKE ZORE: 6-10J,18-24,30,11-21A,31, MARIJE TRANDAFIL: 8-12, MILANA ĆURČINA: 4-14,1b-11, MIRGORODSKA: 10,22, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 4A, MOKRI SEBEŠ: 2-8,12-14,46B-48D, NIKOLAEA JORGE: 4-12,18,15,19-21, NIKOLE UZUNOVIĆA: 1-3,7, PETRA KOSTIĆA: 2-6,12-14,18,3,13A,17-19,23, POPOVA BARA NOVA 2: 8-10,15-39,55-59, POPOVA BARA NOVA 3: 14,110-110,19,61A-61G,71,75A-77,87-101A,107-117, POPOVA BARA NOVA 4: 10K,14,11,15-17A, POPOVA BARA NOVA 101: 1-3, POPOVA BARA NOVA 102: 8-14,9V-11, POPOVA BARA NOVA 202: 2-8,7-13, POPOVA BARA NOVA 204: 8-8A, POPOVA BARA NOVA 210: 6A,1-3,7-15,21-23, POPOVA BARA NOVA 212: 2,6,10-16,21-23, POPOVA BARA NOVA 213: 4-8,12-16,5-7,17-19, POPOVA BARA NOVA 214: 9A-15, POPOVA BARA NOVA 216: 2-12,1-15, POPOVA BARA NOVA 301: 9, POPOVA BARA NOVA 306: 14,18,3, POPOVA BARA NOVA 401: 14-16,1-5,17-19, POPOVA BARA NOVA 402: 3, POPOVA BARA NOVA 405: 2-18, POPOVA BARA NOVA 407: 11,15-21, POPOVA BARA NOVA 408: 7-7A, POPOVA BARA NOVA 1: 12J-12M,18A,32J,36,40-40,46L-48I,180,13V,23,27-41E, POPOVA BARA NOVA 201: 2-14,1-11, POPOVA BARA NOVA 205: 1,5-5A, POPOVA BARA NOVA 206: 8,24E,206, POPOVA BARA NOVA 209: 1-1PRIZ,11, POPOVA BARA NOVA 211: 2-8,12-20,3, POPOVAČKA: 12I,1A, RAVNIČARSKA: 12,16-16A,20,56-62M,66-70E,45-47B, TRSTENIČKA: 24V,28-32A,36-46,7,25E,39E,51,123, VIKTORA KINA: 4-6,10-12,1-5,9, VLADIMIRA STANIMIROVIĆA: 2,6,20,24-26,32-34,27-29,33,37-39, ZORANA ANČIĆA: 4-6,10-16,1,11,15-23,27-31,37, ŽORŽA SKRIGINA: 4,8-10,16,20-22,3-5,9-11,19-23,27, ZRENjANINSKI PUT: 42,108-114,120-122E,126-130G,103J-105A,109,115-131S,137M-143A, Naselje BORČA - Po[pova Bara: POPOVA BARA NOVA 404: 6-6A,12-14, Naselje BORČA - Popova Bara: 63. PADOBRANSKE BRIGADE: 6,16-18, KOZARAČKA: 4-6,14,1-13, LAZE POPOVIĆA: 2-6,3, POPOVA BARA NOVA 2: 8/1B,8/2B,2-2A,14-16A,5,49-51, POPOVA BARA NOVA 3: 4,10G,1-3B,11A-15,27-27G,35-37,43A-49,55-57,81,121-123,129,133, POPOVA BARA NOVA 4: 2-2D, POPOVA BARA NOVA 202: 1, POPOVA BARA NOVA 204: 1-11, POPOVA BARA NOVA 212: 7-17, POPOVA BARA NOVA 214: 24D, POPOVA BARA NOVA 215: 2-8,1-5,9, POPOVA BARA NOVA 216: 19-25, POPOVA BARA NOVA 3: 110-110,51A,75A,81,93-95, POPOVA BARA NOVA 301: 35, POPOVA BARA NOVA 306: 2A,6-8,55, POPOVA BARA NOVA 307: 2-6,3-7,13-15, POPOVA BARA NOVA 401: 2-10,11-13, POPOVA BARA NOVA 402: 2-12, POPOVA BARA NOVA 405: 22,1-23, POPOVA BARA NOVA 406: 1-5, POPOVA BARA NOVA 407: 8-20,110-110,1-5, POPOVA BARA NOVA 408: 4,8,13, POPOVA BARA NOVA 206: 2-4,1-11, POPOVA BARA NOVA 208: 1-7A, POPOVA BARA NOVA 209: 4-8,12-14, RAVNIČARSKA: 2-4,8,24,28,32-34G,40-52A,80,3-7V,15,19,23,29A-35B,39-39B,67A-69A, Naselje BORČA - Popova Bara: POPOVA BARA NOVA 403: 2-18,22-24,1-31, Naselje Krnjača: ALIBUNARSKA: 1,7-9, AZANjSKA: 48-54,27-31A, BEODRANSKA: 10-18, BRANISLAVA PETRONIJEVIĆA: 2-4,8-12,13-19,23-25, CREPAJSKA: 12,16,20, ĐALINSKA: 22-28, DRAGUTINA ANASTASIJEVIĆA: 6-10, DUŠANA MATIĆA: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA: 1, IĐOŠKA: 2, IDVORSKA: 2-18,3-17, LAZE SIMIĆA: 10A-12B,49, MARTINA PALUŠKE: 6A-20,32E-34A,3,13-29,33-39E,43-47D,51-63,67-67B, PADEJSKA: 34A-40,47,93A, PAKRAČKA: 29Đ-31E, POPOVA BARA NOVA 3: 120G, POPOVA BARA NOVA 302: 37-39, POPOVA BARA NOVA 306: 110, SAMOŠKA: 4-4R,12,24E-40,9-17P,21-25,105D-105I, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 3: 5, SUTJESKA BLOK: 50A-50B, SUTJESKA ULICA 8: 28B-34B,50-50S,25A-27B,53-55, TEODORA ČEŠLjARA: 8,12-12A,16,1,91, VIRDžINIJE VULF: 3, ZRENjANINSKI PUT: 100A,110-116G,120-120A,128A,91-91N,103-111,123H-131,139P,
13:00 - 15:00 CVIJIĆEVA: 55,59-61, KOPERNIKOVA: 2-6, LjUBOMIRA STOJANOVIĆA: 16-34A/4,17-39A, STOJANA NOVAKOVIĆA: 22-32,21A-33,
08:30 - 14:00 ALEKSANDRA FLEMINGA: 40-56,60-68,31-47, DR A RADOSAVLjEVIĆA: BB, DR Đ.JOVANOVIĆA: 1-9, DR RIHARDA BURIJANA: 2, GARSIJE LORKE: 34-78,43-79, HUSINSKIH RUDARA: 30-36,41-51, JELENKA MIHAJLOVIĆA: 18-24,21-39, LAZE STEFANOVIĆA: 16-26,9-11, MIRIJEVSKI BULEVAR: 60-64, P.ĆETKOVIĆA PROLAZ: 2-16, PERA ĆETKOVIĆA: 40-46,33-37, PROMINSKA: 14-30,29-51,
08:30 - 14:00 BUL. DESPOTA STEFANA: 119-135A, VUKA VRČEVIĆA: 2-4A,1-5,
Savski venac
09:00 - 14:00 RAŠKA: BB,1-27,33-35,41-49,
Voždovac
09:00 - 15:00 ADMIRALA VUKOVIĆA: 48,58, BORISAVLjEVIĆEVA: 42,46-52,56-70,47-79, BOŽE JANKOVIĆA: 20-32,17-25,29,43, LIMSKA: 2-16,1-19,
09:00 - 14:00 CRNOTRAVSKA: 27,
Čukarica
08:30 - 12:00 KNEZA VIŠESLAVA: BB,118-128,31B, MILOJA ZAKIĆA: 24A,90-98, Naselje ŽARKOVO: ILIJE STOJADINOVIĆA: 22-24A,
Rakovica
08:30 - 12:00 KNEZA VIŠESLAVA: BB,31A-31V,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 MILUTINA MILANKOVIĆA: 27,
Zemun
08:30 - 12:30 BOŽICE DIVNIĆ: 2-14,1-15, EMILIJE JAKŠIĆ: 2-24,1-17A, JOVANA STOJSAVLjEVIĆA: 1a, KOSTE DRAGIĆEVIĆA: 2-32,1-31, MILICE ŠUVAKOVIĆ: 2-20,1-15, MOMČILA RADIVOJEVIĆA: 2-32,1-15, PETRA JOVOVIĆA: 1-17, SESTARA STRAIN: 2-4,44-50,1-3, VERE DIMITRIJEVIĆ: 2-8,15-29, Naselje ALTINA: RATARSKI PUT: 9B,39-57a,
Obrenovac
09:00 - 10:30 Naselje BARIČ: BARIČ REKA 1. DEO: 54, BARIČKA REKA: 14,62,82-84,88,110B-110F,126-126A,59,63-63,67,105A-107B,189,225,273,297A,385, BARIČKA REKA 2.DEO: 0,14,26,110C,124,130A,55,63-67,187,201,239C-241A,273, DALMATINSKA: 4-6,10-12A,16,20-24A,15,21,29-33,37,41-43, KOLUBARSKA: 34-40,44, NOVO NASELjE: 4,14-22,30-34,64,1-7C,11D,
10:30 - 13:00 Naselje BARIČ: ALEKSANDRA-ACE SPASIĆA: 5,39B-43,53A, BARIČ BRDO: 7, BEOGRADSKA: BB,10,16-20,26-32B,36-38,42-42D,50,54-64G,1A,5-13,17,21-35S,39,43F-53,59,65-67,71-75, BRĐANSKA: 20B,24-34,40,46-46,64E,72,33,71-77,87, DRAGORADA DRAGOJEVIĆ: 12-14,20-24,1-13,31, ŠESTE VOJVOĐANSKE BRIGADE: 47A,51,55, VUKA KARADžIĆA: 4,8,12,18-24C,28,40-40B,5,9,15-17,
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