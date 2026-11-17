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od 19. novembra do kraja februara

od 19. novembra do kraja februara

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Izložba "Kad maske zaplešu: Predmeti iz zbirki MAU u svetlu živog nasleđa Burkine Faso”, autorke Aleksandre Gačić, biće otvorena u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu u četvrtak, 19. novembra i trajaće do kraja februara 2027.

Izložba predstavlja maske iz zbirki Muzeja afričke umetnosti (MAU) u kontekstu bogatih i raznovrsnih tradicija maskerada Burkine Faso, najavili su danas organizatori.

Povezujući muzejske predmete sa arhivskim i savremenim video-snimcima, otkriva njihova značenja i ulogu u živom kulturnom nasleđu ove zapadnoafričke zemlje, u kojem se prepliću pokret, ples i muzika.

Posebnu vrednost izložbi daju video-zapisi ritualnih ceremonija i festivalskih maskerada, kao i saradnja sa stručnjacima iz Burkine Faso, ostvarena uz podršku Ambasade Burkine Faso u Beču.

Izložba poziva posetioce da maske ne posmatraju samo kao umetničke predmete, već kao deo živih tradicija koje se razvijaju i prenose kroz generacije.

Maske iz zbirki MAU, većinom su prikupljene tokom diplomatskog boravka Vede Zagorac i Zdravka Pečara u zemljama zapadne Afrike - Maliju i tadašnjoj Gornjoj Volti (današnjoj Burkini Faso) - šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka.

Postavku dopunjuju bronzani ukrasi i batik slike iz muzejskih zbirki, kao i poštanske marke i razglednice, koji pružaju širi uvid u društveni, istorijski i kulturni kontekst ovih tradicija.