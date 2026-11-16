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Velike saobraćajne gužve zabeležene su širom Beograda, a vozači se suočavaju sa usporenim saobraćajem i dugim kolonama na više gradskih saobraćajnica.

Posebno teška situacija je u zoni Vukovog spomenika, gde se zbog obilnih padavina i vode na kolovozu saobraćaj odvija otežano.

Problemi su zabeleženi i na mostu Gazela, Brankovom mostu, kao i na Bulevaru Mihajla Pupina. Velike gužve su i na Slaviji, gde je saobraćaj gotovo u potpunosti zaustavljen, kao i u Nemanjinoj ulici.

Screenshot 2026-11-16 174418.png
Foto: Printskrin/Naxi.rs

Screenshot 2026-11-16 174418.png
Foto: Printskrin/Naxi.rs

Vozačima se savetuje dodatni oprez, posebno zbog mokrih kolovoza i smanjene preglednosti, kao i da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce.

Otežanom odvijanju saobraćaja doprinose i vremenske prilike. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u Beogradu je od sredine dana nastupilo naoblačenje sa kišom, dok je tokom jutra i prepodneva duvao pretežno umeren, kratkotrajno i jak jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura u prestonici bila je oko sedam stepeni, dok se najviša dnevna očekuje oko 14 stepeni.

Prema prognozi RHMZ-a, promenljivo oblačno vreme, uz povremenu kišu i pojačan južni i jugoistočni vetar, očekuje se i tokom narednih sedam dana, do 23. novembra. Pad temperature prognoziran je od narednog vikenda.

Kurir/Euronews

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