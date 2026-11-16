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Zbog radova na izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije u Ulici Jurija Gagarina, od sutra 17. novembra do 31. decembra doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu u Jurija Gagarina (desna kolovozna traka — smer ka Bloku 45) pri čemu će doći do zauzeća krajnje desne saobraćajne trake u ovoj ulici, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Dušana Vukasovića do kućnog broja 198, navodi se na sajtu Beoinfo.

Prilikom izvođenja navedenih radova, vozila javnog prevoza će se u zoni radova kretati preostalom slobodnom širinom kolovoza.

Privremeno se izmešta autobusko stajalište OŠ Branko Radičević na poziciju ED stuba koji se nalazi prekoputa kućnog broja 219, odnosno oko 240 metara ispred redovne pozicije, dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/Tanjug

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