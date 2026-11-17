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Zbog radova na izgradnji sekundarne fekalne kanalizacije u Ulici Jurija Gagarina, od danas 17. novembra do 31. decembra doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu u Jurija Gagarina (desna kolovozna traka - smer ka Bloku 45) pri čemu će doći do zauzeća krajnje desne saobraćajne trake u ovoj ulici, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Dušana Vukasovića do kućnog broja 198, navodi se na sajtu Beoinfo.

Prilikom izvođenja navedenih radova, vozila javnog prevoza će se u zoni radova kretati preostalom slobodnom širinom kolovoza.

Privremeno se izmešta autobusko stajalište OŠ Branko Radičević na poziciju ED stuba koji se nalazi prekoputa kućnog broja 219, odnosno oko 240 metara ispred redovne pozicije, dodaje se u saopštenju.

Promena trase linije 82 od danas do 11. decembra zbog radova u Gandijevoj

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Gandijevoj, od danas do 11. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu Ulice Gandijeva (desna saobraćajna traka - gledano u smeru ka Dr Huga Klajna), na delu od kućnog broja 4 do zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije.

Tokom izvođenja radova doći će do promene u radu linije 82.

U smeru ka Zemunu vozila će saobraćati ulicama Gandijeva, Egipatska, Tošin bunar, Nikole Dobrovića, Partizanske avijacije, Ljubinke Bobić, Norveška, Marka Čelebonovića, Nikole Dobrovića, Tošin bunar i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom.

U smeru ka Zemunu, linija će koristiti sva postojeća stajališta, osim stajališta "Generala Nedeljkovića" (smer ka ulici Marka Čelebonovića).