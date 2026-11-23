Gradska opština Novi Beograd poziva sve roditelje da u predviđenom roku prijave svoje mališane.
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DANAS POČINJU PRIJAVE ZA BESPLATNE NOVOGODIŠNJE PAKETIĆE U NOVOM BEOGRADU! Evo dokad traje i kako da se prijavite
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Gradska opština Novi Beograd i ove godine organizuje podelu novogodišnjih paketića za najmlađe sugrađane, uzrasta do 12 godina, saopštavaju iz ove gradske opštine.
Prijave za paketiće počinju 23. novembra i trajaće do 11. decembra, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u Servisnom centru Gradske opštine Novi Beograd (Bulevar Mihajla Pupina 167).
Foto: Beograd.rs Beoinfo
Za prijavu je na uvid potrebno poneti zdravstvenu knjižicu deteta i ličnu kartu roditelja. Za mališane koji još nemaju zdravstvenu knjižicu, potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih. Gradska opština Novi Beograd poziva sve roditelje da u predviđenom roku prijave svoje mališane.
Kurir.rs/Beograd.rs
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