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Manifestacija, u organizaciji Šahovskog saveza Beograda, biće održana u konferencijskoj sali „Centra Balašević” u Rakovici, navodi se u saopštenju organizatora.

Za takmičenje se prijavilo 120 takmičara koji će se boriti za rejting poene i nagradni fond u iznosu od 300.000 dinara.

Učestvovaće predstavnici 12 nacionalnih federacija, a među njima tri velemajstora i pet internacionalnih majstora.

Za vikend se igralo prvo i drugo kolo a od danas do kraja turnira odigraće se po jedno kolo s početkom u 17 časova, naveli su organizatori.

Ceremonija proglašenja pobednika i uručenja pehara i medalja predviđena je za sredu, 25. novembar, u 20.30 časova.

Rezultati, tabela i prenos partija uživo mogu se pratiti putem linka:

https://s1.chess-results.com/tnr1525246.aspx?lan=14&art=0&flag=30&SNode=S0, ističe se u saopštenju.