Hitna pomoć imala je tokom noći 111 intervencija od kojih je devet bilo na javnom mestu.
hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Dvoje povređenih u dve saobraćajke, teška noć za astmatičare
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U Beogradu su se u toku protekle noći dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe lakše povređene.
Kako je saopšteno, povređene osobe su zbrinute na licu mesta.
Hitna pomoć imala je tokom noći 111 intervencija od kojih je devet bilo na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični pacijenti i astmatičari, zbog gušenja.
Kurir.rs
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