Pred nama je još jedan radni ponedeljak, a sa njim i očekivano veći broj vozila na ulicama i prilazima većim gradovima, posebno u vreme jutarnjih i popodnevnih gužvi. Vozačima će dodatnu pažnju zahtevati i promena vremenskih prilika, jer će tokom celog dana kiša, a na planinama i sneg, otežavati vožnju", prenosi AMSS.