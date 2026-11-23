Tokom jačih padavina vidljivost može biti smanjena, a povremeno jak severozapadni vetar može uticati na upravljanje vozilom, posebno na otvorenim deonicama i mostovima.
Beograd
JUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU: Duge kolone za Novi Beograd i na Brankovom i na Gazeli, kiša usporava vožnju (FOTO)
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Pred nama je još jedan radni ponedeljak, a sa njim i očekivano veći broj vozila na ulicama i prilazima većim gradovima, posebno u vreme jutarnjih i popodnevnih gužvi. Vozačima će dodatnu pažnju zahtevati i promena vremenskih prilika, jer će tokom celog dana kiša, a na planinama i sneg, otežavati vožnju", prenosi AMSS.
Kako se navodi, tokom jačih padavina vidljivost može biti smanjena, a povremeno jak severozapadni vetar može uticati na upravljanje vozilom, posebno na otvorenim deonicama i mostovima.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere
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Najveže gužve beleže se na potezu ka Novom Beogradu.
GSP saobraća po uobičajenom režimu za radni dan.
Kurir.rs
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