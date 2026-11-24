Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
BEZ VODE DANAS I OVAJ CENTRALNI DEO BEOGRADA: Zalihe da spreme žitelji Savskog venca
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, u utorak, 24. novembra 2026. godine, u periodu od 8 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u bloku oivičenom Fabrisovom, Zvečanskom, Dr Milutina Ivkovića i Oblakovskom ulicom.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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