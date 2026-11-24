Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
isključenja vode
OVIH 5 ULICA NA VOŽDOVCU DANAS SU BEZ VODE: Radovi traju od 8 do 16 časova
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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u utorak, 24. novembra 2026. godine, u periodu od 8 do 16 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Brane Ćosića (od broja 16 do broja 42),
Katarine Ivanović,
Rastka Petrovića,
Medakovićevoj (od Zaplanjske do Katarine Ivanović) i
Ignjata Joba (od broja 1 do broja 15).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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