VOŽDOVAC, ČUKARICA, ZEMUN... Bez struje danas u 7 beogradskih opština
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Voždovac
09:00 - 12:00 VESELINA MASLEŠE: 51,
Čukarica
08:30 - 16:00 Naselje OSTRUŽNICA: VUKA KARADŽIĆA: 54-58,68-68A,51-67,83,
09:00 - 12:00 Naselje ŽARKOVO: MARINE VELIČKOVIĆ: 2-4,15,
Novi Beograd
09:00 - 11:30 Naselje N BEOGRAD: TREŠNJINOG CVETA: 5-11,
Zemun
08:30 - 13:00 VOJNI PUT 1 : 262-266,272-280,284-290,261-269,273-279,283-289,
08:30 - 13:30 BANATSKA: 16-20,24-28V/2,32-44A,15-31a, BARANJSKA: 2-34, CARA DUŠANA: 208-210,216-220a,226-226A,232-236,240,244-252,147-171,201, MUŠICKOG: 2-6,1-9, NIŠKA: 2-8,12,1-17, PREGREVICA : 138-142,146-146E,150-152V/4,156-158,155-157,175,181a, RUSKA: 2-46,1-19, SKOPLJANSKA: 4-32,36-38,11,15-23, SOMBORSKA: 1-13, ŠUMADIJSKA: 2-14,18-20, UGRINOVAČKA: 214, VOJVOĐANSKA: 2-14,1-15, VRŠAČKA: 4-16,1-3, Naselje ZEMUN: BANATSKA: 87-89,
Obrenovac
09:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: AVALSKA: 2-14,1-55, BOGDANA JAKOVLJEVIĆA: 18-28,19-29A, CARICE MILICE: 2-8,12-30,1-17,21,27, DEČANSKA: 2,12-20,1-29, GRAČANIČKA: 2-20,1-27, MILOSAVA PAVLOVIĆA: 17-27, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-14,1-17,33-35, NEMANJINA: 100A-128, RAVNOGORSKA: 10, ŠUMARICE: 4-14,18-20,1-9,13-51, VOJVODE STEPE: 1,5,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje SURČIN: KOSOVSKA: 18-26,30,34-40,15-37,
Lazarevac
08:30 - 10:30 Naselje Vreoci zaseok Preseka.
Kurir.rs