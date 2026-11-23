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Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda poziva sva taksi udruženja koja posluju na teritoriji grada Beograda da međusobno usaglase svoje zahteve i predloge, kako bi u daljoj komunikaciji sa nadležnim gradskim institucijama nastupala sa jasno definisanim i zajedničkim stavovima.

Imajući u vidu da su danas na sednici Skupštine grada razmatrane predložene izmene Odluke o taksi prevozu, čiji je cilj usklađivanje ove odluke sa Ustavom Republike Srbije, posebno sa članovima 83. i 84, kojima se garantuju sloboda preduzetništva i ravnopravnost svih privrednih subjekata na tržištu, smatramo da je važno da se i predstavnici taksi delatnosti aktivno uključe u konstruktivan dijalog.

Posebno ukazujemo na nedoslednost u stavovima pojedinih taksi udruženja. Naime, taksi udruženje „SITAB” danas protestuje protiv predloženih izmena iako ih je podržavalo pre svega petnaest dana. Ovakva promena stava u veoma kratkom vremenskom periodu dovodi u pitanje doslednost iznetih zahteva i dodatno otežava uspostavljanje konstruktivnog dijaloga.

Dosadašnja praksa pokazuje da različita udruženja iznose međusobno suprotstavljene zahteve, što otežava vođenje dijaloga i pronalaženje rešenja koja bi bila prihvatljiva za sve učesnike u taksi prevozu.

Sekretarijat je otvoren za razgovor i razmatranje predloga taksi udruženja, ali je za efikasan i kvalitetan dijalog neophodno da predstavnici ove delatnosti prethodno usaglase svoje stavove i definišu zajedničke prioritete.

Grad ne može istovremeno da odgovori na međusobno isključive zahteve različitih udruženja, zbog čega je neophodno da se međusobnim dogovorom dođe do zajedničkih predloga.