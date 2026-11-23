OGLASIO SE GRAD POVODOM PROTESTA TAKSISTA: Saopštenje Sekretarijata za javni prevoz Grada Beograda
Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda poziva sva taksi udruženja koja posluju na teritoriji grada Beograda da međusobno usaglase svoje zahteve i predloge, kako bi u daljoj komunikaciji sa nadležnim gradskim institucijama nastupala sa jasno definisanim i zajedničkim stavovima.
Imajući u vidu da su danas na sednici Skupštine grada razmatrane predložene izmene Odluke o taksi prevozu, čiji je cilj usklađivanje ove odluke sa Ustavom Republike Srbije, posebno sa članovima 83. i 84, kojima se garantuju sloboda preduzetništva i ravnopravnost svih privrednih subjekata na tržištu, smatramo da je važno da se i predstavnici taksi delatnosti aktivno uključe u konstruktivan dijalog.
Posebno ukazujemo na nedoslednost u stavovima pojedinih taksi udruženja. Naime, taksi udruženje „SITAB” danas protestuje protiv predloženih izmena iako ih je podržavalo pre svega petnaest dana. Ovakva promena stava u veoma kratkom vremenskom periodu dovodi u pitanje doslednost iznetih zahteva i dodatno otežava uspostavljanje konstruktivnog dijaloga.
Dosadašnja praksa pokazuje da različita udruženja iznose međusobno suprotstavljene zahteve, što otežava vođenje dijaloga i pronalaženje rešenja koja bi bila prihvatljiva za sve učesnike u taksi prevozu.
Sekretarijat je otvoren za razgovor i razmatranje predloga taksi udruženja, ali je za efikasan i kvalitetan dijalog neophodno da predstavnici ove delatnosti prethodno usaglase svoje stavove i definišu zajedničke prioritete.
Grad ne može istovremeno da odgovori na međusobno isključive zahteve različitih udruženja, zbog čega je neophodno da se međusobnim dogovorom dođe do zajedničkih predloga.
Posebno ističemo da svi dogovori taksi udruženja, kao i njihovi pojedinačni i zajednički zahtevi, moraju biti u skladu sa Ustavom Republike Srbije i važećim zakonima. Svaki predlog i inicijativa moraju počivati na poštovanju važećeg pravnog okvira, uz uvažavanje načela ravnopravnosti svih privrednih subjekata na tržištu.
Kurir.rs/Beograd.rs