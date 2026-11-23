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Zemunska gimnazija dobila je novog direktora – na čelo ove čuvene obrazovne ustanove imenovan je Strahinja Milojević, dosadašnji profesor hemije u toj školi.

Ovu informaciju zvanično je saopštila Zemunska gimnazija, obavestivši učenike, roditelje, zaposlene i širu javnost o promeni na rukovodećoj poziciji.

Kako se navodi u saopštenju škole, profesor Milojević preuzima ovu odgovornu funkciju sa bogatim pedagoškim iskustvom, kao i odličnim poznavanjem rada, vrednosti i tradicije Zemunske gimnazije, a na novo mesto dolazi uz veliku podršku kolektiva, roditelja i učenika.

Iz gimnazije su istakli i da njegov dosadašnji rad predstavlja čvrst temelj za dalji razvoj škole, unapređenje nastavnog procesa i očuvanje visokih obrazovnih standarda po kojima je ova ustanova prepoznatljiva.

Na kraju objave, kolektiv je novom direktoru poželeo mnogo uspeha i istrajnosti u obavljanju nove dužnosti, na dobrobit svih učenika i zaposlenih.