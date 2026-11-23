IMENOVAN NOVI DIREKTOR ZEMUNSKE GIMNAZIJE Dugogodišnji profesor ove škole preuzima funkciju uz veliku podršku učenika, roditelja i kolektiva! (FOTO)
- Zemunska gimnazija imenovala je Strahinju Milojevića za novog direktora, a do sada je bio profesor hemije u toj školi.
- Škola navodi da na funkciju dolazi sa bogatim iskustvom i dobrim poznavanjem rada, vrednosti i tradicije gimnazije.
- Kolektiv, roditelji i učenici pružili su mu podršku, uz očekivanje daljeg razvoja škole i očuvanja visokih standarda.
Zemunska gimnazija dobila je novog direktora – na čelo ove čuvene obrazovne ustanove imenovan je Strahinja Milojević, dosadašnji profesor hemije u toj školi.
Ovu informaciju zvanično je saopštila Zemunska gimnazija, obavestivši učenike, roditelje, zaposlene i širu javnost o promeni na rukovodećoj poziciji.
Kako se navodi u saopštenju škole, profesor Milojević preuzima ovu odgovornu funkciju sa bogatim pedagoškim iskustvom, kao i odličnim poznavanjem rada, vrednosti i tradicije Zemunske gimnazije, a na novo mesto dolazi uz veliku podršku kolektiva, roditelja i učenika.
Iz gimnazije su istakli i da njegov dosadašnji rad predstavlja čvrst temelj za dalji razvoj škole, unapređenje nastavnog procesa i očuvanje visokih obrazovnih standarda po kojima je ova ustanova prepoznatljiva.
Na kraju objave, kolektiv je novom direktoru poželeo mnogo uspeha i istrajnosti u obavljanju nove dužnosti, na dobrobit svih učenika i zaposlenih.
Kurir.rs