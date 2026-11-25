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U više beogradskih opština će zbog radova 26. novembra doći do prekida u snabdevanju električnom energijom, saopšteno je iz Elektrodistribucije Srbije.

U opštini Stari grad potrošači u Prizrenskoj ulici će bez struje biti od 10 do 15 časova.

Građani u opštini Palilula bez električne energije ostaće od 9 do 12 časova i to u naselju Ovča u ulici Mihaja Emineskua, kao i u Nušićevoj.

U opštini Savski venac isključenje je planirano od 9 do 15 časova u ulicama Augusta Cesarca i Vajara Đ Jovanovića.

Isključenje je planirano i u opštini Rakovica i to od 8:30 do 14 časova u ulicama Kneza Višeslava, Godominskoj, Katarine Holecev, Luke Vojvodića, Mile Dimić, Slavka Rodića, Pilota Mihaila Petrovića i Božidara Timotijevića.

Na Novom Beogradu potrošači će bez električne energije biti od 8:30 do 13 časova u ulici Bežanijskih ilegalaca.

U Zemunu isključenje je planirano od 8 do 15 časova u ulicama Cara Dušana, Filipa Višnjića, Karlovačka, Skopljanska, Šumadijska.

U Barajevu je isključenje planirano od 8:30 do 15 časova u Lazarevačkoj ulici.

U Obrenovcu isključenje je planirano od 8:30 do 15 časova u ulici Živkovića kraj i Lazarevačkoj.

Isključenje je planirano i u Mladenovcu i to od 9 do 16 časovaa u ulicama Jelice Obradović, Slavka Manojlovića, Jovana Subotića, Kosmajskih partizana, Ljubice Glišić, Ljubivoja Glišića, Momčila Simića, Omladinskoj, Slobodana Jovanovića i Proleterskih brigada.

Do isključenja će doći i u opštini Surčin i to od 9 do 11:30 časova i to u ulicaama Braće Kolešanin, Dubrovačkoj, Obilićev venac.

Do isključenja će doći i u Lazarevcu od 9 do 14 časova u ulicama Nikole Vujačića, Veljka Vlahovića kao i u zaseoku Darosava.