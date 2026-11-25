Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
isključenja vode
10 SATI BEZ VODE DANAS JE OVAJ DEO BEOGRADA! Isključenja i u ovom naselju u Surčinu
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Novi Beograd
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Novi Beograd, u sredu, 25. novembra 2026. godine, u periodu od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u Ulici Milentija Popovića (brojevi 3, 5, 5a, 5b, 5v i 7).
Surčin
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Surčin, u sredu, 25. novembra 2026. godine, u periodu od 9 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Progar.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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