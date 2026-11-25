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Posle godina čekanja rekonstrukcije Pančevačkog mosta, jednog od najvažnijih saobraćajnih pravaca u Beogradu, konačno je pokrenuta procedura izrade plana detaljne regulacije koji predviđa rekonstrukciju mosta i izgradnju novih pristupnih rampi.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio je na rani javni uvid elaborat o izgradnji i rekonstrukciji Pančevačkog mosta. Uvid je počeo je 23. novembra, i traje do 11. decembra, a iz objavljenog elaborata vidi se kako bi trebalo da izgleda buduće saobraćajno rešenje.

Prema dokumentaciji Urbanističkog zavoda Beograda, na prilazima Pančevačkom mostu, na desnoj obali Dunava, planirana je izgradnja četiri pristupne rampe i saobraćajne petlje na tri nivoa, čime bi trebalo da se omogući bolje povezivanje mosta s Novom Dunavskom ulicom, Višnjicom, Vilinim vodama i centrom grada.

Naručilac izrade plana su "Putevi Srbije", a planski obuhvat prostire se na oko 13,6 hektara, između Dunava i Poenkareove ulice, uključujući ukrštanja s Dunavskom ulicom i Ulicom Vuka Vrčevića.

Kako će izgledati novi prilazi Pančevačkom mostu?

Predviđena je izgradnja tri direktne i jedne indirektne rampe, preko kojih bi se vozila uključivala na most i isključivala s njega.

Rampa 1 namenjena je vozilima koja dolaze iz pravca Pančeva i nastavljaju ka centru Beograda, dok bi Rampa 2 povezivala Novu Dunavsku ulicu iz pravca Višnjice s mostom u smeru ka Pančevu.

Rampa 3 služila bi za uključivanje vozila iz centra Beograda ka Pančevu, dok bi Rampa 4 omogućila dodatno isključenje s mosta iz pravca Pančeva prema planiranoj ulici Viline vode. Sve četiri rampe bile bi jednotračne, dok bi se njihovi konačni tehnički parametri definisali tokom dalje izrade planske dokumentacije.

Planom je predviđena i Nova Dunavska ulica sa po dve saobraćajne trake u svakom smeru, razdelnim ostrvom i trotoarima sa obe strane.

Na delu ispod postojećeg železničkog vijadukta kolovozne trake bile bi razdvojene, a nakon prolaska ispod vijadukta ponovo bi se spajale.

Cilj ovog rešenja je smanjenje saobraćajnih gužvi, bolja povezanost obe obale Dunava i bezbednije odvijanje drumskog i železničkog saobraćaja.

Plan obuhvata i buduću stanicu metroa

U jugozapadnom delu planskog područja predviđena je i metro-stanica "Pančevački most", koja je već definisana ranijom planskom dokumentacijom.

Pored saobraćajnica, planirano je i povezivanje Linijskog parka sa Adom Hujom preko zelenog koridora širine najmanje 20 metara, sa pešačkim, biciklističkim i trim stazama.

U elaboratu se navodi da bi uređenje ovog prostora trebalo da doprinese boljem povezivanju različitih vidova saobraćaja i unapređenju javnih površina u okolini mosta.

Prema elaboratu, novo saobraćajno rešenje trebalo bi da olakša uključivanje na Pančevački most iz pravca Višnjice i centra grada, kao i isključivanje prema Vilinim vodama, čime bi se smanjilo opterećenje postojećih prilaza.

Kada počinju radovi?

Iako je pokretanje ranog javnog uvida važan korak ka rekonstrukciji Pančevačkog mosta, datum početka radova i njihovo trajanje još nisu precizirani u objavljenom elaboratu.