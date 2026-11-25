BEZ STRUJE SU DANAS OVIH 9 DELOVA BEOGRADA: Spisak isključenja najduži u Sopotu
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 14,18,42-62A,9-19,41-61, Naselje PADINSKA SKELA: JABUČKI RIT: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,10,100-104,101-105,
08:30 - 14:00 JAHORINSKA: 2-12,16-20,7, LESNOVSKA: 2-6,12-16A, LEVSKOGA: 2-14,1-11, PRIBOJSKA: 23, TINA UJEVIĆA: 2-8,1-5,9-17, VLADE ILIĆA: 3-5, VOJVODE M KRSTIĆA: 2A,1A,
Voždovac
09:00 - 15:00 ADMIRALA VUKOVIĆA: 48,58, BORISAVLJEVIĆEVA: 42,46-52,56-70,47-79, BOŽE JANKOVIĆA: 20-32,17-25,29,43, LIMSKA: 2-16,1-19,
Čukarica
08:30 - 14:00 BELO VRELO: 14-18,24-26,13-27B, Naselje ŽARKOVO: BELE VODE: 18,43-47, BUDA TOMOVIĆA: 2-12,24-32,36-42,1-13,31-57,67-81, CRVENO BARJAČE: 28,75-81, KRALJEVAČKIH ŽRTAVA: 18-36,31-67, LEPOSAVE MIHAILOVIĆ: 2-24,5-15, MILANA DELIĆA: 20-30,15-29, MILANA ŠARCA: 28,41, MOMČILA ČEDIĆA: 34-40,11-35, VLADIMIRA ČOPIĆA: 6-12,18-40,1,7-15,21,29-57A, VODOVODSKA: 147, ZDRAVKA JOVANOVIĆA: 72-78,131-133,
09:00 - 11:00 MILANA RISTANOVIĆA: 2-6,9-15, Naselje ŽELEZNIK: LOLE RIBARA: 126-126A,132-140,144,141-145, MAKIŠKA: 2-16A,1-13, SAVSKA: 2-2D,1-3,
09:00 - 15:00 Naselje ŽELEZNIK: LOLE RIBARA: 30-40,57-59, RADNIH AKCIJA: 2A-2D,
Zemun
10:00 - 11:30 Naselje BATAJNICA: ŠIROKI PUT: bb,
09:00 - 11:00 Naselje UGRINOVCI: KRNJEŠEVAČKA: 124,128, SLAVKA GOLUBOVIĆA: 70-74,78-88,92-100,69-81,87,93-95,
08:30 - 13:30 Naselje ALTINA: GORDANE KOSANOVIĆ : 2-4A,10A-12A,1-3D, JASMINE JOVANOVIĆ : 2-8,1-5, JUGA GRIZELJA : 2-24A,28,3,17-19,23-33, LJILJANE KRSTIĆ : 2I-2P,8-16,24-26,5-5A,9-17B,27, SERVANTESOVA : bb,2C,10,16,26, SLOBODANA ĐURIĆA : 2-4b,8-20,1-19, UGRINOVAČKI PUT: 48-66A,70B,31,35,41,47-51,55,63, ZIRE ADAMOVIĆA : 27,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje KONATICE: BROČIŠTE: BB,10,102-102J,17A-19, GORNJI KRAJ: 127, Naselje POLJANE: ĆOSIĆA KRAJ: 148-148A,131-131,137,141A, PAJIĆA KRAJ: 94,93-95,99,109, POLJANE: 98,112,116,120-122,126-132,136-138,144,148-150,99,105,111-113,119,129,133-135,139,157,183, POLJANE DONJI KRAJ: 31C, POLJANE GORNJI KRAJ: 44,113,117-119,131B,159-159A, SELO: 156,93, ŠKOLA: 144A, SREDNJI KRAJ: 142,
Sopot
08:30 - 14:30 Naselje PARCANI: BOGOSAVA FILIPOVIĆA: 4-10,22,30-32,36,40-48,3-11,17-19, BORIVOJA MIRKOVIĆA: 4-6,1A-5, BOSTANIŠTE: 2-2A,6A-8,26-30,1-5B,9-11A, BRAĆE JOVANOVIĆ: 2A-4,8-12,1-13, DOBROSAVA RADOSAVLJEVIĆA: 6,1-5, DRAGIŠE ŽIVKOVIĆA: 2-8,12-14,3-17, DRAGOLJUBA JOVANOVIĆA-TRUJE: 2-6,16-18D,22-26A,30-36,42-48,52A-60,64A,72,78,84A-90A,96-96A,100A,106-112A,118-120,126-128,1-3,7-11,15-17,21-25,29-33,37,41-45,49-67,71-75,79, DRAGOSLAVA TODOROVIĆA: 2-4,3-5, IVE LOLE RIBARA: 2A-6,1-11B, JAKOVA VIĆENTIJEVIĆA: 4-10,14-18B,22,9-13, JULIJANE RADOŠEVIĆ: 2-18,1-5,9-11A, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2-6A,10-12,16A-20,1-3,7-11,15A-27,31A-33,37,47-51,55, MILANA ILIĆA: 4-6,3-9,13,17,243, MILIVOJA ILIĆA: 1,5-9, MILORADA ILIĆA: 4,1,15, MILOSAVA JOVANOVIĆA-ZEKE: 2A-4,8,28-32,42-44,48,1-3,7-9A,15-25A,33,71, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-6,10-20A,24-32A,36-38,44,1-9,13,17-23, MIODRAGA ILIĆA: 2-4,1-3,53A, MIODRAGA MIHAILOVIĆA: 4,10,1-3, MOMČILA ĐUKIĆA: 2-18, NATALIJE OBRADOVIĆ: 2-8,1A, PREDRAGA GAJIĆA: 2-4,1-3, RADA JOVANOVIĆA: 2-4,8-16V,20-24,28A,40-42,46-48,52A-54,64-66,70-72D,76-86,94-96,104-108,118-118,122-128,134-146,172-172C,3-7,13-15,19-23,29,33A-37A,41-45,49-51,69-73,77-85,97-99,103-105, RADISAVA MILENKOVIĆA: 2-10,16-20,1A-13, SAVE CRNJAKOVIĆA: 1-1A,5-9, SAVE VIĆENTIJEVIĆA: 2,10-12,16-20,24-26A,34,5A-7,11,15-19,23-27,31A,37-39, STANINA: 4-6,10-14,18-28,34-38,52-54,1-5,15-17,21,25-27,39, SVETOMIRA NEDELJKOVIĆA: 2-10,14,18-24,176B,1A,5A-13, TRG NARODNIH HEROJA: 4,1, VELJE JOVANOVIĆA: 2-6,12-16,1-3, VELJE MILENKOVIĆA: 1-3A,9,15-17, ZELENE BARE: 4,70,270,278B-278C,5, ŽIVKA ILIĆA: 2-8,12-18,24, ŽIVOTE TODOROVIĆA: 4,16-18,1-3,7, Naselje RALJA: ANDREJE MITROVIĆA: 1A, BATE MIRKOVIĆA: 2,13-15,33A, CANE MARJANOVIĆ: 8B-10,1-3A,11-13, CRNOTRAVSKA: 1-5, ČUKARIČKA: 6,1-5, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-12,1-9A, HERCEGOVAČKA: 2-6,10-16,1A-7, KARAĐORĐEVA: 15, KOSMAJSKA: ,2,6,3, LJUBIVOJA GAJIĆA: 2A,6-24A,1-27A,35A-37A, LOVĆENSKA: 2-2A,6-6A,12,18-20,24-26,30,1A-7, MIĆE MARKOVIĆA: 2-8,400,1-9, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 12, MOŠE PIJADE: 2-4,8-12,18-30,34-36,1-1A,5-7,11-21,25-33,39-43, OPLENAČKA: 2-6,1-3,7, OSLOBODILACA BEOGRADA: 7,13, PASTEROVA: 2-2A,6-14,18-22,26,3,7-11,15-17,21,25, PROFESORA ANDONOVIĆA: 2-22,26-28,32-36A,48,156A,3-7,11-11A,15,25-27,33A,37A-41V,47-49, PRVOMAJSKA: 2-8A,12-14,3-9,15-17, RADA JOVANOVIĆA: 2A-8,12-20A,24,30-34,38,42-42A,1-27,31,41-51, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 2-2A,6-14B,20-20B,1-11,17,25,29,33,37-39A,43-47,55-57, SOCIJALISTIČKOG SAVEZA: 2A-12,18,1,7-9,13-15, SREMSKA: 3-5, ŠUMADIJSKA: ,2-6F,10-14,18-22,1-11,15-23,27-37,43-47, TOPLIČKA: 4,7, TRIGLAVSKA: 4-8,1, TRINAESTOG OKTOBRA: 57,63, VELJE JOVANOVIĆA: 4-12,1-3, VOJVODE PUTNIKA: 2-12A,16,20-24A,32-34A,38-42,46,58-62,1-3,7B-23A, VOJVODE STEPE: 2A-4,8-12,20,7R,23B, VUKA KARADŽIĆA: 2,1-11,17, ZMAJ-JOVINA: 2-2A,6-10,1-3,9-11,15, Naselje ROGAČA: BOGOLJUBA TODOROVIĆA: 12,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje KORAĆICA: DRAGOLJUBA IVKOVIĆA-DŽUNA: ,70,27, KORAĆICA: 68, LIVADARSKA: ,72,55, SRETENA PAŠIĆA: 19,27, ŽIVKA MILIĆEVIĆA: 6-8,16-18,9,15A,23,
Surčin
09:00 - 12:00 Naselje BEČMEN: JEDANAESTOG OKTOBRA: 81-83,169-177,183-185, STEVANA RADIŠIĆA: 54,58,62,66-68,72,80,92,98-100,118,122-126,130,21,33-39,45-53,57,85,103-105,
08:00 - 13:00 Naselje JAKOVO: VOŽDA KARAĐORĐA: 92-108,
Lazarevac
09:00 - 15:00 Lajkovac: naselje Pepeljevac,Pridvorica,Strmovo.
09:00 - 14:00 Naselje Šopić zaseok Staklenik,Bakin,Spomenik.
Kurir.rs