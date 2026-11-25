Transfuzija krvi
BUDITE HUMANI I SPASITE NEKOME ŽIVOT! Evo na kojim sve lokacijama u Srbiji danas možete dobrovoljno da date krv i ko sve može biti davalac!
Slušaj vest
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka", hol bioskopa 9-14 časova
- Vračar, Elektrodistribucija 8-14 časova
- Mali Zvornik, Caffe Cool 9-14 časova
- Mladenovac, Biblioteka "Despot Stefan Lazarević" 9-15 časova
- Palilula, Mašinski fakultet 10-16 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši