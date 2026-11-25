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Preduzeće Putevi Srbije najavilo je da će se danas u periodu od 10 do 14.30 časova, izvoditi radovi na redovnom održavanju kolovoza u voznoj i krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci, na državnom putu I M reda broj 11, deonica petlja Nacional - petlja Tošin bunar.

Kako se navodi u saopštenju, radovi će se izvoditi u smeru ka Beogradu, a u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna i krajnja desna saobraćajna traka u dužini od 300 metara.

Saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.

Putevi Srbije naglašavaju da će radovi biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.