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Asocijacija „Sport za sve”, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za sport i omladinu, organizuje u nedelju 29. novembra program „Sećanje na Branu i Duška Radovića – trka oko Savskog jezera” na Adi Ciganliji.

Tradicionalno okupljanje ljubitelja pisanih reči i kraljice sportova posvećeno je Dušku i Brani Radoviću, koji su ostavili trajne tragove u kulturi i sportu njihovog i našeg Beograda.

Okupljanje je kod sudijskog tornja na Adi Ciganliji i restorana „Jezero Azaro”.

Svaki učesnik na svoju odgovornost učestvuje u trci, što potvrđuje potpisom na prijavi.

Prijave se vrše putem mejla: sportzasvebeograd@gmail.com (ime, prezime i godina rođenja), navodi se u saopštenju Sekretarijata za sport i omladinu.