PUŠTEN SAOBRAĆAJ U JURIJA GAGARINA: Deo centralne novobeogradske ulice bio "odsečen" zbog gašenja velikog požara u Bloku 70a
Saobraćaj koji je ranije danas bio preusmeren zbog velikog požara u prodavnici "Tehnomanija" u Novom Beogradu, ponovo je normalizovan.
Na terenu je devet vatrogasnih ekipa koje dogašavaju požar, nakon što je lokalizovan.
MUP je ranije saopštio da je požar izbio oko pet sati u prodavnici "Tehnomanija" u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu, i da u njemu nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.
Požar je prijavljen u 5.04, a prve vatrogasne ekipe stigle su na lice mesta za manje od pet minuta.
Međutim, ceo objekat je već bio u plamenu.
U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, kao i cisterna kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.
Zbog požara je više autobuskih linija javnog gradskog prevoza na Novom Beogradu vozilo izmenjenom trasom.
Kurir.rs/Tanjug