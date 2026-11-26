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Saobraćaj koji je ranije danas bio preusmeren zbog velikog požara u prodavnici "Tehnomanija" u Novom Beogradu, ponovo je normalizovan.

Na terenu je devet vatrogasnih ekipa koje dogašavaju požar, nakon što je lokalizovan.

MUP je ranije saopštio da je požar izbio oko pet sati u prodavnici "Tehnomanija" u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu, i da u njemu nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Požar je prijavljen u 5.04, a prve vatrogasne ekipe stigle su na lice mesta za manje od pet minuta.

Međutim, ceo objekat je već bio u plamenu.

U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, kao i cisterna kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.

Zbog požara je više autobuskih linija javnog gradskog prevoza na Novom Beogradu vozilo izmenjenom trasom.