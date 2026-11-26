Beograd
UDES U BEOGRADU KOČI SAOBRAĆAJ: Nezgoda na Begaljičkom brdu, saobraćaj se odvija voznom trakom
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Na auto-putu između petlje Vrčin i petlje Mali Požarevac na Begaljičkom brdu, ka Beogradu, zbog saobraćajne nezgode vozila se kreću voznom trakom.
Društvo s ograničenom odgovornošću "Putevi Srbije" uputili su apel učesnicima u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Ističu da će javnost biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
Kurir.rs/Tanjug
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