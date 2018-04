(FOTO) HITLER JE NA DANAŠNJI DAN BEOGRAD SRAVNIO SA ZEMLJOM: Odata pošta poginulima u bombardovanju 6. aprila

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević položili su danas vence na spomen-obeležje u Aleji žrtava bombardovanja Beograda 6. aprila na Novom groblju.

Siniša Mali je podsetio da je na današnji dan pre 77 godina Beograd još jedanput razaran i uništen, te da je u napadu nacističke Nemačke, koji je počeo rano ujutru, stradalo između 2.500 i 4.000 ljudi.

foto: Beoinfo

- Beograd je bio gotovo u potpunosti razrušen, stotine zgrada i kuća su uništene, Narodna biblioteka je potpuno uništena, a tog dana je poginulo 1.992 ljudi koji su u ovoj Aleji sahranjeni. Iz tog rata, te borbe, smo izašli kao pobednici. Za nas i za našu decu je važno to što se danas borimo za drugačiju Srbiju koja je faktor mira i stabilnosti u regionu, da ekonomski jačamo, borimo se za nova radna mesta i da deci ostavimo bolju i lepšu budućnost – istakao je Mali.

Naša je obaveza, dodao je gradonačelnik, da čuvamo uspomenu na one koji su svoje živote dali tokom svih razaranja.

Ministar Đorđević je rekao da su srpski narod i Srbija uvek u istoriji bili na pravoj strani, a tako je bilo i u Drugom svetskom ratu.

foto: Beoinfo

- Nažalost, žrtve koje je srpski narod pretrpeo bile su velike. Neprijatelj je, dok je još bilo rano jutro i dok je narod spavao, izveo bombardovanje Beograda i Srbije i prouzrokovao velike žrtve i to je činio tokom celog Drugog svetskog rata. Naša dužnost i obaveza je da se sećamo tih vremena, svih žrtava koje su dale svoje živote kako bismo danas živeli u slobodi – naglasio je Đorđević.

Kako je naveo, Ministarstvo će čuvati tradiciju i raditi na tome da „sloboda i ono što su oni ostvarili za nas bude večno“. Događaju je prisustvovao i direktor JKP „Pogrebne usluge“ Dragan Baltovski.

Vence u Aleji stradalih u bombardovanju 6. aprila položili su i Udruženje Beograđana „6. april“ i Udruženje Civilnih invalida rata.

foto: Beoinfo

Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović položio je danas vence ispred Palate „Beograd” na fontani „Vrelo života”, a potom i u porti Vaznesenjske crkve kod granitnog krsta i odao poštu stradalima u bombardovanju Beograda aprila 1941. godine.

Mladenović je istakao da je važno sećati se stradanja naših građana i čuvati ih od zaborava, kako se ono nikada više ne bi ponovilo, iako je Beograd, nažalost, i nakon 6. aprila u više navrata bio bombardovan.

foto: Beoinfo

Sećamo se žrtava uz naravno rečenicu da se nikada ne ponovi. Nažalost mi smo imali tu nesreću da smo bombardovani i posle toga, rekao je Mladenović.

On je dodao da danas Beograd na više mesta obeležava to veliko stradanje i istakao da je zahvaljujući Đoki Vještici i novinarima Studija B ispred Palate „Beograd” izgrađena fontana „Vrelo života” koja podseća na to da se život ne može uništiti.

I zato na današnji praznik Veliki petak kažemo da život pobeđuje, ali i da se moramo sećati nevinih stradalih koji su izgubili svoje živote u ovom besomučnom napadu, napomenuo je Mladenović.

