IZABRANA NAJPOVOLJNIJA PONUDA: Počinje izrada idejnog projekta mosta na Dunavu kod Ade Huje

Gradski menadžer Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je doneta odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti za izgradnju mosta na Dunavu kod Ade Huje.

Posao za izradu idejnog projekta mosta kod Ade Huje dobila je grupa ponuđača koju čine projektantske firme iz Beograda, Maribora i Novog Sada.

"Izrada idejnog projekta, koja će trajati 380 dana, prvi je korak ka izgradnji Mosta kod Ade Huje, što znači da ćemo mi sredinom naredne godine biti spremni da raspišemo tender za projektovanje, finansiranje i izgradnju ovog mosta prema pravilima medjunarodnog saveza inženjera konsultanata", rekao je Vesić, saopštila je gradska uprava.

Vesić je naveo da će se tačna cena mosta kod Ade Huje znati po završetku izrade idejnog projekta, a kako je istakao, "preliminarne procene su da će on koštati nekoliko puta manje od Mosta na Adi". On je dodao da je Most preko Dunava kod Ade Huje važan za razvoj Beograda "jer će se nalaziti na saobraćajnici Spoljna magistralna tangenta koja treba da poveže tri pravca pravca prema gradu i to: Pančevački put, Bulevar kralja Aleksandra (Smederevski put) i auto-put E–75".

