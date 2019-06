FRANCUSKI AMBASADOR MONDOLONI: Beograd među 48 najinovativnijih gradova sveta

BEOGRAD - Značaj i potencijal saradnje Francuske i Srbije u oblasti digitalnih tehnologija i inovacija potvrđuje i beogradska "Frenč teh" zajednica, koja postoji još samo u 47 najinovativnijih gradova sveta, izjavio je ambasador Frederik Mondoloni.

"Frenč teh zajednica, čiji je cilj da pruži podršku startap kompanijama, ustanovljena u aprilu u Beogradu, jedna je od 48 koje postoje u najinovativnijim gradovima sveta, poput Los Anđelesa, Šangaja, Sao Paola, Berlina", rekao je Mondoloni.

foto: Beta/Emil Vaš

Ambasador je na predstavljanju inicijative "Frenč teh" zajedno sa ministrom Nenadom Popovićem ocenio da će dolazak predsednika Emanuela Markona u Beograd doprineti da se "Francuska kao zemlja velikih performansi na polju digitalnih i IT tehnologija" još više okrene ka Srbiji "zemlji inovativnih mogućnosti".

Ministar je pozvao "Frenč teh" zajednicu da se prijavi na sve konkurse u okviru Fonda za inovacione delatnosti i one u nadležnosti njegovog kabineta.

Prošle godine izvoz IT usluga bio je 1,15 milijardi evra, prvi put smo imali veći izvoz IT usluga nego što je Fijat izvezao automobila ili Železara Smederevo čelika, kazao je Popović i podsetio da je u prvom kvartalu zabeležen rast od 40 odsto što govori da će već krajem 2020. izvoz IT usluga biti blizu dve milijarde.

foto: Damir Dervišagić

"To je naš najveći potencijal i najveća mogućnost saradnje sa Francuskom", rekao je Popović i podsetio da je Srbija najbogatija stručnjacima, inženjerima i mladima koji se bave inovacijama a što je razlog za izgradnju inovacionog eko sistema.

Ministar je podsetio da će Srbija uložiti blizu 100 miliona u inovacionu infrastrukturu i dodao da je za poslednje dve godine i bužet za inovacije povećan deset puta.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir