Javne ličnosti sa Savskog venca apeluju na sugrađane da ostanu kod kuće jer tako spašavaju živote!

Прослављени фудбалер и наш комшија са Савског венца Никола Лазетић апеловао је на грађане да остану код куће и поштују препоруке председника Александра Вучића и мере Владе Републике Србије у борби против Корона вируса. #gradskaopstinasavskivenac#ostanikodkuce

