MASKE ILI POLICIJSKI ČAS? Evo šta su rekli Beograđani, šta biraju ako se situacija POGORŠA: O da, ima i OVAKVIH odgovora!

Beograđani bi, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, između obaveze nošenja maski na otvorenom i policijskog časa u velikoj većini izabrali maske, mada veruju da bi zabrana kretanja bila efikasnija mera za sprečavanje širenja korone.

Epidemiološka situacija u zemljama koje okružuju Srbiju drastično se pogoršava iz dana u dan, a gotovo je izvesno da neće zaobići ni našu zemlju, pogotovo što ulazimo u zimski period, koji više odgovara virusu, a i ljudi više borave u zatvorenim prostorima.

Građani glavnog grada, sa kojima je danas razgovarala ekipa Tanjuga, i dalje se prema epidemiji odnose po principu "to se događa nekom drugom...".

"Nisam ni za jedno, ni za drugo, ali, ako dođe do pogoršanja i bude moralo jedno od ta dva, onda su maske bolje", kazao nam je jedan Beograđanin sa kojim se slaže i njegova sugrađanka koja je rekla: "Nisam za nošenje maski na otvorenom, ali ako dođe do toga da ćemo morati da ih nosimo ili da se uvede zabrana kretanja, pre sam za nošenje maski jer već smo proživeli policijski čas.

" Mladi muzičar, koji svira u Knez Mihailovoj ulici, kaže kako se apsolutno ne slaže sa uvođenjem policijskog časa, jer bi, kako smatra, bilo jako kritično za celu zemlju u ekonomskom smislu.

"Mislim da bi bilo kritično, a pogotovu kritično za našu sferu - muzičare. Nošenje maski podržavam, ali u skladu sa voljom pojedinca. Da treba da se poštuju mere do neke granice - da, podržavam, ali preko neke granice, mislim da je previše", dodao je.

Među sagovornicima bilo je i onih koji su nedvosmisleno kao preventivnu meru odmah podržali nošenje maski, uz napomenu da bismo svi morali da budemo disciplinovani.

"Za nošenje maski sam naravno, ali i da budemo disciplinovani", kazala nam je jedna gospođa.

Dvoje mladih su pre za to da se, kada dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, uvede policijski čas, za koji smatraju da bi bio efektniji.

"Ni jedna ni druga mera - nema korone"

Među građanima sa kojima smo razgovarali ima i onih koji su ubeđeni u to da do takvog pogoršanja neće doći, pa zato nisu ni za jednu, ni za drugu meru, a još ima i onih koji smatraju da virus korona ne postoji.

"Ni za jedno, ni za drugo, neće do doći do toga da bude obavezno, sigurna sam", kazala nam je jedna gospođa, dok je njen sgrađanin naglasio: "Ne interesuju me ni maske, ni Krizni štab, ni policijski čas, ništa u vezi toga. Nema pogoršanja situacije i ovo što gledamo da se kao dešava u regionu je prenapumpano i veštački", kazao nam je jedan sugrađanin, rečen da više veruje svojim ubeđenjima, nego činjenicama.