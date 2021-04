LAŽNI HUMANITARCI NA VOŽDOVCU! Iskoristili tuđu nesreću, skupljali novac za navodno bolesno dete

- Pojavila se određena grupa ljudi koji su se predstavili da dolaze iz GO Voždovac i tražili novac za bolesnu decu. Mi smo u poslednjih 10 dana obilazili sugrađane po celom Voždovcu zbog prijave za imunizaciju tako da su to iskoristili kao moto da obiđu ljudi i pokupe im novac - rekao je Nebojša Zdravković, član Veća GO Voždovac

Kosta, Anđela, Stefan ... ovo su samo neka od imena dece za koju smo nedavno prikupljali novac kako bismo ih poslali na lečenje u inostranstvo. Oko ovakvih akcija, građani se brzo organizuju i nije im žao da izdvoje nešto novca kako bi usrećili druge. Znajući to, lažni humanitarci pokušavaju da iskoriste nesreću drugih kako bi izazvali saosećanje i uzeli novac. Upravo takvo iskustvo imali su stanovnici naselja Ripanj.

Iz opštine napominju da svi njihovi predstavnici nose obeležja lokalne samouprave i da je to najlakši način da ih građani prepoznaju na terenu. Iskustvo nam, nažalost, pokazuje da su spremni da idu jako daleko i da ih moralne norme ne sprečavaju u vršenju ovakvih manipulacija.

Ovakve ličnosti imaju smanjenu društvenu odgovornost. Sistem vrednosti i moralnog suđenja je zasnovan na ličnim potrebama. Često nemaju intelektualni kapacitet da razumeju dugoročne posledice svojih dela. Ili ako ih i razumeju, nemaju obzira prema njima, tako da im se mogu pripisati karakteristike sociopatskog poremećaja.

Oko dvadesetak građana prijavilo je lokalnoj samoupravi ovaj slučaj, a opština je prijavu prosledila policiji.

