VAŽAN DAN ZA BEOGRAĐANE: GSP kupuje 100 zglobnih autobusa na gas! Vesić ima poruku i za privatne prevoznike (FOTO)

BEOGRAD - Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" će od M.P.N. prometa nabaviti 100 niskopodnih zglobnih autobusa na gas, a vrednost te isporuke je 34,2 miliona evra, ugovoreno je danas.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je zamenik ;gradonačelnika Beograda Goran Vesić koji je rekao da je GSP, računajući ovu nabavku, za dve godine kupio 344 autobusa, što se nije desilo u istoriji gradskog prevoznika.

"Кupovinom ovih zglobnih autobusa na prirodni gas počinjemo da izvršavamo novu strategiju, da do 2030. godine na ulici nemamo nijedno dizel vozilo kada je u pitanju javni prevoz. To znači da ćemo u narednih pet godina, svake godine, kupiti još 500 autobusa na prirodni gas i na taj način ćemo potpuno obnoviti naš vozni park", rekao je Vesić.

Dodao da će se kupovinom ovih 100 autobusa, od kojih se krajem februara na ulicama očekuje prvih 50 potpuno zameniti svi autobusi u voznom parku koji imaju euro2 i euro3 motore.

"Posle ove nabavke imaćemo u voznom parku svega 50-ak autobusa sa euro4 motorom, ostali će biti na gas, električni ili euro5, euro6, što je ekološki prihvatljivije", kazao je Vesić.

Odlukom gradske vlasti, po njegovim rečima, u narednih mesec do mesec i po biće raspisan tender za kupovinu 80 novih trolejbusa, koji će biti isporučivani u tranšama od po 20 godišnje.

"Očekujemo da u narednih pet godina potpuno zamenimo sve trolejbuse na teritoriji grada. Tražimo trolejbuse sa autonomijom, koji imaju baterije, što znači da će moći da idu desetak kilometara bez žice i pantografa. To će nam omogućiti da proširimo trolejbuske linije i da ne moramo svuda da postavljamo električnu instalaciju, što je potpuno novo za Beograd", istakao je Vesić.

Naveo je da je u planu i kupovina 120 novih tramvaja, u skladu sa međudržavnim sporazumom sa Rusijom, što će se realizovati u narednih pet godina.

"U budućnosti nas čeka proširenje tramvajske mreže, a 8. novembra će biti usvojen Plan generalne regulacije šinskih sistema na teritoriji grada Beograda, što podrazumeva novih 42,6 kilometara tramvajske mreže i produženje linije od Požeške prema Ceraku, od Jurija Gagarina prema Bežanijskoj kosi i Ledinama, od Bogoslovije preko Ade Huje i novim mostom na levu obalu Dunava", objasnio je Vesić.

On je podsetio da privatnim gradskim prevoznicima ističu ugovori. "Neki od njih će ostati, jer neće biti sve zamenjeno, ali će svi morati da ispune uslov, a to je da imaju autobuse na gas. Кo nije spreman da ulaže u to, ne treba da se javlja na tender", rekao je Vesić.

Kurir.rs/Beta